ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

L’ASSE lorgnerait du côté de la Norvège pour recruter un nouveau gardien en janvier. Bonne idée ou non ? C’est notre débat…

Tangvik, un profil intéressant

« Au printemps dernier déjà, Kilmer Sports avait envisagé l’arrivée d’un nouveau gardien. L’ASSE s’était notamment renseignée sur Robin Risser, passé de Strasbourg à Lens cet été. Honnêtement, je trouvais logique que KSV songe à recruter un nouveau numéro 1 en cas de maintien en Ligue 1. Gautier Larsonneur a montré certaines limites avec une saison à 77 buts encaissés. Depuis, le Breton a prolongé jusqu’en 2028 et il réalise une première partie de saison assez mitigée, avec des hauts et des bas, à l’image de son équipe.

L’ASSE a chuté d’un étage mais malgré la venue de nombreuses recrues défensives, elle encaisse toujours beaucoup de buts. Ce n’est pas forcément la faute de Larsonneur, mais derrière lui, Brice Maubleu est en difficulté à chaque fois qu’il joue, ce qui a encore été le cas le week-end dernier en Coupe de France contre les amateurs de Quetigny. Je comprendrais donc que l’ASSE cherche à se renforcer dans ce secteur. Cet hiver, Kilmer Sports lorgnerait du côté de la Norvège. A en croire le site Transfer Radar, Sander Tangvik (22 ans), le jeune portier de Rosenborg, serait pisté. Et je trouve le profil du Norvégien intéressant. Du haut de ses 1m93, Tangvik réalise un excellent début de saison, notamment sur la scène européenne où il a réalisé 4 clean sheets lors de ses six premières apparitions en Conference League. International Espoirs norvégien, il est sous contrat avec Rosenborg jusqu’en 2027. Si KSV voit en lui un meilleur gardien que Larsonneur, pourquoi hésiter ? »

Laurent HESS

Pourquoi déstabiliser l’un des rares postes fiables ?

« Je vais répondre directement à la dernière question posée par Laurent : parce que depuis son arrivée dans le Forez, Kilmer Sports s’est plus souvent trompé dans son recrutement qu’autre chose ! Et le pari norvégien façon Eirik Horneland, merci bien ! Je ne suis pas contre le fait de se projeter et de prospecter dès à présent pour un gardien qui débarquerait en juin prochain mais quel intérêt d’en faire venir un dès janvier ? Soit il joue et il lui faudra plusieurs semaines voire mois d’adaptation à un nouveau championnat, sans parler de la cohabitation avec Larsonneur qui pourrait poser problème ; soit il est voué à être remplaçant et, dans ce cas, autant attendre l’intersaison.

Le poste de gardien est beaucoup trop important pour se permettre de déstabiliser le titulaire, surtout quand celui-ci fait le travail. Je n’ai pas du tout la même analyser que Laurent concernant la saison dernière : Larsonneur se faisait canarder à longueur de temps et il a réalisé un nombre incalculable d’arrêts. Je rappelle qu’avant le début de la saison de L1, tout le monde se demandait s’il avait le niveau. Au bout de six mois, plusieurs personne ne doutait. En plus de ses qualités dans les cages, son leadership est important. Il encourage et rameute sans cesse. Je ne vois vraiment pas l’intérêt de déstabiliser le seul joueur défensif avec Nadé qui évolue à un bon niveau. »

Raphaël NOUET