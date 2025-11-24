ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

L’AS Saint-Étienne est bel et bien de retour dans la course au titre ! Après un début de saison irrégulier, les Verts ont trouvé leur rythme et enchaînent enfin les performances solides. La victoire 3-2 contre le leader Troyes juste avant la trêve a été un tournant majeur. Elle a non seulement relancé la machine mais aussi envoyé un signal fort à toute la Ligue 2.

Et la confirmation n’a pas tardé : ce week-end, les hommes d’Eirik Horneland se sont imposés 2-1 face à Nancy, validant leur montée en puissance et confortant leur place de dauphin. Les Stéphanois ne sont plus qu’à deux petits points de Troyes, avec en plus une avance d’un point sur le Red Star, la seule équipe à avoir fait tomber l’ASSE dans le top 5 (2-1).

Montpellier – Reims : un choc qui peut changer le classement

Mais ce soir, c’est un autre match, extérieur à l’ASSE, qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le titre. Le choc entre Montpellier (4e) et Reims (8e) est déjà un tournant dans cette bataille serrée au sommet. Deux équipes que les Verts ont déjà affrontées – et battues :

2-0 contre Montpellier , un match référence

, un match référence 3-2 contre Reims, un succès acquis dans la douleur

Ces deux formations restent des prétendantes crédibles à une place dans le top 4, voire mieux en cas de série positive.

Un résultat qui peut tout changer pour Saint-Étienne

L’enjeu est simple :

Si Montpellier s’impose , les Héraultais reviendraient à seulement 2 points de l’ASSE , resserrant encore davantage le haut du classement.

, les Héraultais reviendraient à seulement , resserrant encore davantage le haut du classement. Si Reims l’emporte, les Rémois reviendraient à 4 points des Verts, se repositionnant eux aussi dans la course.

Dans un championnat aussi homogène cette saison, chaque point compte. Ce match pourrait donc redistribuer les cartes et influencer directement le destin des Stéphanois.

Les Verts plus que jamais dans la course

Avec sa dynamique actuelle, son efficacité offensive retrouvée et un groupe qui semble totalement adhérer au projet d’Eirik Horneland, l’ASSE a toutes les raisons d’y croire. La machine verte est lancée, et le sprint vers le titre s’annonce plus serré que jamais.