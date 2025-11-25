OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 
ASSE : un colosse vu à Paris débarque à Geoffroy-Guichard !

Ivan Gazidis (ASSE)
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Un vent d’insolite souffle sur Geoffroy-Guichard ce samedi soir. La Coupe de France nous offre un choc inattendu entre les Verts de l’ASSE, mastodontes de Ligue 2 et prétendants à la montée, et l’Union Sportive Ecotay Moingt, promu en Régional 3 et véritable sensation de ce 8e tour. Entre écart de divisions, derby local et arbitre star, tous les ingrédients d’une soirée à suspense sont réunis dans le Chaudron.

Un match improbable à Geoffroy-Guichard

D’un côté, Saint-Étienne cherche à s’affirmer en Coupe pour donner corps à sa saison et faire vibrer une des ambiances les plus passionnées de France. De l’autre, l’US Ecotay Moingt, club amateur propulsé de district en R3, rêve d’un exploit impossible face à son voisin historique.

Huit divisions séparent les deux formations, un gouffre sur le papier. Mais la magie de la Coupe de France, c’est justement l’imprévu, le renversement possible. L’ASSE, logiquement favorite, doit néanmoins se méfier d’une équipe qui n’a rien à perdre et dont la soif d’exploit donne parfois des ailes.

Mickaël Leleu, l’arbitre qui monte

Pour diriger ce duel hors cadre, un nom s’affiche sur toutes les lèvres : Mickaël Leleu. Âgé de 42 ans, cet arbitre atypique n’a encore jamais croisé la route ni des Verts ni du petit poucet en match officiel. Mais son nom s’est inscrit sur la carte du football français l’été dernier lorsqu’il a remplacé Hakim Ben El Hadj au Parc des Princes lors d’un choc de Ligue 1 entre Paris et Angers.

Sa prestation remarquée ne doit rien au hasard : Leleu, au physique athlétique, impose le respect sur la pelouse par sa prestance. Sa monture musclée, révélée alors au grand public, lui confère d’ailleurs une singularité que les supporters n’ont pas oubliée. Nul doute que sa désignation pour ce derby de Coupe de France attise la curiosité et ajoute un parfum de nouveauté au rendez-vous.

Deux mondes qui s’affrontent

Ce derby, c’est d’abord l’histoire d’un choc entre David et Goliath, entre professionnels et amateurs venus du même territoire. Pour Ecotay Moingt, se produire dans l’enceinte de Geoffroy-Guichard relève déjà de l’exploit. Les joueurs, la plupart bénévoles, savent qu’ils joueront le match d’une vie, portés par le rêve d’aller encore plus loin.

À l’inverse, l’ASSE joue gros. La pression du favori lui interdit toute fausse note. Une élimination serait vécue comme une humiliation dans les travées du Chaudron. L’histoire des surprises en Coupe de France appartient à ceux qui osent. Les Verts le savent : rien n’est jamais acquis, surtout quand le football ligérien se réinvente, le temps d’un soir, en théâtre des possibles.

