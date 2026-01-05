À LA UNE DU 5 JAN 2026
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
[19:00]RC Strasbourg Mercato : Chelsea prépare un premier gros coup pour Liam Rosenior
[18:40]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo en plein bras de fer pour forcer son retour au Barça !
[18:20]ASSE Mercato : ça chauffe pour Davitashvili, Mourinho et un club anglais craquent pour lui !
[17:50]OL Mercato : après Endrick, le Real Madrid envoie un autre Merengue à Lyon !
[17:30]ASSE Mercato : le chouchou de Kilmer Sports est libre, Horneland en danger ?
ASSE Mercato : le chouchou de Kilmer Sports est libre, Horneland en danger ?

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 17:30
💬 Commenter
Coup de tonnerre en Écosse : le Celtic FC vient d’annoncer le licenciement de Wilfried Nancy, à peine un mois après son arrivée. La première aventure européenne du technicien français, ciblé par l’ASSE l’an dernier, s’achève aussi vite qu’elle a démarré, sur fond de crise de résultats et de pression intense autour du club historique de Glasgow. De quoi donner des idées à Kilmer Sports Ventures ?

Véritable révélation du coaching en Major League Soccer, Wilfried Nancy s’était bâti une solide réputation aux États-Unis grâce à son travail marquant avec le Columbus Crew, qu’il avait mené au titre en MLS il y a deux ans. Arrivé début décembre pour relancer un Celtic à la peine, Nancy portait les espoirs d’un renouveau à Glasgow. Avant ce pari écossais, ses passages remarqués à Montréal puis à Charlotte avaient particulièrement mis en valeur sa philosophie du jeu offensif et sa capacité à faire progresser ses effectifs. Cela lui avait ouvert la porte de l’Europe tant convoitée, où il espérait franchir un nouveau cap.

Une série noire fatale à Nancy au Celtic

Mais la réalité du terrain aura été brutale : en huit matchs sur le banc du Celtic FC, Wilfried Nancy n’a remporté que deux rencontres, concédant six défaites, dont quatre d’affilée dès ses débuts. La dynamique ne s’est jamais inversée, malgré deux courts succès face à Aberdeen et Livingston. L’inquiétude a viré au choc ce week-end, lors du derby perdu contre les Rangers sur le score sans appel de 3-1 – un revers qui a précipité la fin éclaire du passage de l’ex-entraîneur de Columbus Crew. L’information est tombée dans la foulée du fiasco face aux Rangers. Le Celtic FC a officialisé sur ses supports la fin brutale du contrat de Wilfried Nancy, remerciant au passage ses assistants Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier, également poussés vers la sortie. Le club historique de Glasgow enregistre aussi le départ de son directeur des opérations footballistiques, Paul Tisdale.

Nancy avait été approché par l’ASSE l’automne dernier

La direction promet de tenir ses supporters informés de la suite des changements, mais reconnaît aussi l’urgence de redresser la barre après ce coup de théâtre inattendu. Ce limogeage intervient un an après les contacts établis par l’ASSE pour s’attacher les services de Nancy, alors priorité de KSV pour succéder à Olivier Dall’Oglio. Nancy avait décliné la proposition des dirigeants nord-américains, qui s’en étaient remis à Eirik Horneland. Mais le Norvégien peine à performer et il se retrouve fragilisé. Et si KSV considérait il y a un peu plus d’un an que Nancy avait le profil idoine pour porter son ambitieux projet stéphanois, un retour de flammes n’est pas à exclure.

