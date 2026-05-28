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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos passe la vitesse supérieure pour sa priorité de l’été

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 11:00
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Le dossier du jeune milieu offensif russe Alexey Batrakov prend une nouvelle dimension dans les coulisses du mercato du PSG.

Le dossier Alexey Batrakov prend de l’ampleur dans les coulisses du mercato parisien. Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS sur X, des échanges ont désormais lieu entre l’entourage du joueur et les dirigeants du PSG, marquant une étape concrète dans un intérêt jusque-là limité à la simple surveillance.

Le profil du milieu offensif de 20 ans plaît particulièrement en interne. Créatif, capable d’évoluer entre les lignes et doté d’une belle marge de progression, il correspond à la stratégie de recrutement du club, axée sur de jeunes talents à fort potentiel. Luis Campos suit le joueur depuis plusieurs mois et pousse désormais pour aller plus loin dans le dossier.

La Premier League surveille la situation

Du côté du Lokomotiv Moscou, Batrakov est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif. Assez logique vu sa saison stratosphérique : 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Sous contrat jusqu’en 2029, il représente une valeur importante du club russe, ce qui implique une négociation potentiellement complexe pour Paris.

La concurrence ne manque pas. Plusieurs formations de Premier League surveillent également la situation et pourraient entrer dans la course. Toutefois, les premières tendances indiquent que le projet parisien, porté par une ambition sportive forte et une projection à long terme, retient particulièrement l’attention du joueur et de son entourage.

Pas encore d’accord

À ce stade, aucun accord n’a été trouvé, mais les discussions sont jugées positives des deux côtés. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour déterminer si ce dossier peut se transformer en véritable opération de mercato.

Le PSG, de son côté, avance avec prudence mais sérieux sur ce profil, qui pourrait s’inscrire dans la continuité de sa politique de recrutement de jeunes talents internationaux.

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