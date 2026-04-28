PSG : une offensive à 20 millions d’euros pour un jeune talent russe ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore lancé officiellement son mercato… mais les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses. Et cette fois, le regard du club parisien se tourne vers l’Est, avec un nom qui monte : Aleksey Batrakov.
À seulement 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou attire déjà les convoitises… et Paris semble prêt à passer à l’action.
Un profil qui affole les compteurs
Les chiffres parlent pour lui. Cette saison, Batrakov impressionne avec 17 buts et 11 passes décisives en 34 matchs.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Des statistiques qui témoignent d’une influence majeure dans le jeu du Lokomotiv, mais aussi d’un profil moderne, capable de faire des différences dans les zones décisives.
Pas étonnant donc que des recruteurs parisiens aient fait le déplacement pour l’observer de plus près.
Un prix qui grimpe rapidement
Si certaines rumeurs évoquaient une clause autour de 16 millions d’euros, la réalité semble bien différente.
Selon des sources proches du club russe, le transfert pourrait finalement se négocier à partir de 20 millions d’euros. Un montant jugé cohérent au regard du marché actuel et du potentiel du joueur.
Un investissement important… mais calculé pour un club comme le PSG.
Une stratégie tournée vers la jeunesse
Ce dossier s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique du Paris Saint-Germain : miser sur des jeunes talents à fort potentiel plutôt que sur des stars confirmées.
Avec Batrakov, le club pourrait anticiper l’avenir tout en ajoutant une touche de créativité et d’efficacité à son effectif.
Un pari à fort potentiel
Recruter un joueur encore peu exposé au très haut niveau comporte toujours une part de risque. Mais le potentiel de Batrakov semble suffisamment élevé pour séduire les dirigeants parisiens.
Sa progression, sa régularité et son impact offensif en font un profil particulièrement attractif.
Une concurrence à surveiller
Reste une inconnue majeure : la concurrence. Un joueur avec de telles statistiques ne restera pas longtemps dans l’ombre.
Si le PSG veut concrétiser ce dossier, il devra sans doute accélérer dans les prochaines semaines.
Un mercato déjà lancé à Paris
Même sans officialisation, ce type de piste en dit long sur les ambitions du club.
Le PSG prépare déjà la saison prochaine… et pourrait bien frapper un premier coup discret, mais stratégique, sur le marché des transferts.
Aleksey Batrakov sera-t-il le prochain pari gagnant du club parisien ? Réponse dans les semaines à venir.