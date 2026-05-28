Si l’ASSE n’a pas réussi à dominer l’OGC Nice en barrage aller à domicile, le retour s’annonce sous de meilleurs auspices pour les Verts.

Si l’ASSE n’a pas réussi à faire la différence lors du barrage aller à domicile face à l’OGC Nice (0-0), les signaux avant le match retour semblent plus encourageants pour les Verts.

« On a retrouvé une équipe et un bloc compact »

Florian Tardieu a d’abord livré une analyse positive de la prestation collective, estimant que l’ASSE a montré un visage rassurant dans le jeu et dans l’engagement.

« On a retrouvé une équipe et un bloc compact. On va aller à Nice déterminés. Dans l’ensemble, c’était un bon match. On était en confiance, sur une bonne dynamique, eux moins. Ce que j’ai aimé en première, c’est qu’on a remporté nos duels », a expliqué le milieu de l’ASSE en zone mixte.

Les statistiques en faveur de l’ASSE

Au-delà du ressenti, les chiffres renforcent aussi cette impression d’un adversaire prenable. L’OGC Nice n’a remporté que 22% de ses matchs officiels cette saison (11 victoires sur 51 rencontres), soit son plus faible ratio de succès sur un exercice depuis la saison 1996/97. De son côté, l’ASSE peut également s’appuyer sur une statistique historique rassurante.

Le club stéphanois n’a perdu aucun de ses 7 barrages Ligue 1/Ligue 2 disputés au XXIe siècle, avec un bilan de 2 victoires et 5 matchs nuls, confirmant une certaine solidité dans les rendez-vous à fort enjeu. Entre confiance retrouvée, adversaire en difficulté et historique favorable, les Verts abordent ce déplacement à Nice avec l’espoir de faire basculer la double confrontation.