Pronostic RC Lens – Metz : les Sang et Or relancent leurs rêves de titre ?

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le FC Metz, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Toujours dauphin du PSG en Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le RC Lens a une fin de saison excitante à jouer. Restant toutefois sur deux matchs d’affilés sans victoire en championnat, les Sang et Or vont tenteront de se relance ce dimanche (15h) avec la réception de la lanterne rouge, le FC Metz, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Ligue 1 – RC Lens vs Metz

Dimanche 8 mars 2026 · 15h · Stade Bollaert-Delelis

Lens : reprendre sa marche en avant en championnat

Le RC Lens réalise une saison de très haut niveau et reste solidement installé à la deuxième place du championnat. Malgré un léger coup d’arrêt ces dernières semaines, les hommes de Pierre Sage conservent une dynamique globale très positive.

Devant leur public de Bollaert-Delelis, les Lensois se montrent généralement très performants. Leur pressing intense, leur jeu vertical et la qualité de leurs transitions offensives leur permettent souvent de prendre l’ascendant sur leurs adversaires.

Face à une équipe messine en difficulté, les Sang et Or devraient rapidement chercher à confisquer le ballon et à imposer un rythme élevé. L’efficacité offensive sera néanmoins un point clé, car Lens s’est parfois montré moins tranchant dans la finition lors de ses dernières sorties.

Metz : revenir dans la course au maintien

La saison est beaucoup plus compliquée pour le FC Metz. Les Grenats occupent la dernière place du classement et doivent impérativement engranger des points pour espérer revenir dans la course au maintien.

En déplacement, les Messins devraient adopter une approche prudente, avec un bloc défensif compact et l’objectif de jouer les contres. Face à une équipe lensoise très offensive à domicile, la priorité sera de résister le plus longtemps possible et de profiter de la moindre opportunité.

Metz devra surtout faire preuve de solidité défensive et d’efficacité dans les moments clés s’il veut espérer créer la surprise dans le Nord.

Les confrontations récentes

Historiquement, les dernières rencontres entre Lens et Metz ont largement tourné en faveur des Messins.

Lors des dix dernières confrontations :

RC Lens : 1 victoire

FC Metz : 5 victoires

Matchs nuls : 4

Lors du match aller, le FC Metz avait notamment réussi à battre le RC Lens (2-0) dans un match sans pour les Lensois. Mais la dynamique actuelle et la différence au classement donnent clairement l’avantage aux Nordistes.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Sima – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner, Antonio, Aguilar (blessés), Masuaku (suspendu).

Incertains : Baidoo, Saint-Maximin (blessés).

La compo probable du FC Metz : Fischer – Kouao, S. Sané, Gbamin, Colin – Munongo, Touré, Traoré – Michal, Diallo, Tsitaishvili.

Absents : Mangondo, Sy, Stambouli (blessés).

Incertains : Hein, Deminguet (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Lens

Florian Thauvin : L’ailier lensois est en pleine forme ces dernières semaines, avec 3 buts et 2 passes décisives lors des cinq derniers matchs. Sa capacité à combiner vitesse, technique et intelligence de jeu en fait un élément clé pour créer des occasions et faire la différence dans la surface adverse. Thauvin pourrait être déterminant pour débloquer la défense messine.

Pour Metz

Giorgi Tsitaishvili : L’attaquant géorgien reste la principale arme offensive du FC Metz. Rapide et habile balle au pied, il sait se montrer dangereux dans les espaces et profiter de la moindre erreur défensive. Si Metz veut espérer un résultat positif, Tsitaishvili devra peser sur la défense lensoise et être efficace devant le but.

Les tendances de cotes : Lens très largement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire RC Lens (1) Unibet 1,23 Stable Match nul (X) Unibet 6,35 Stable Victoire FC Metz (2) Unibet 10,00 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Lens : 81 %

Nul : 16 %

Metz : 10 %

Les bookmakers placent Lens comme grand favori, ce qui se comprend au vu de leur solidité à domicile, de leur classement élevé et de la saison difficile des Messins.

Notre pronostic pour Lens – Metz

Lens gagne sans encaisser de but : Les Sang et Or disposent d’un effectif plus complet et devraient logiquement dominer cette rencontre devant leur public. Metz pourrait éprouver des difficultés à se créer des occasions face à la défense lensoise.

: Les Sang et Or disposent d’un effectif plus complet et devraient logiquement dominer cette rencontre devant leur public. Metz pourrait éprouver des difficultés à se créer des occasions face à la défense lensoise. Moins de 3,5 buts dans le match : Lens pourrait contrôler la rencontre sans forcément se livrer totalement offensivement.

Scores possibles