Une fois n’est pas coutume, l’ancien défenseur de l’ASSE Patrick Guillou s’est montré plutôt tolérant envers les Verts, battus à Bastia (0-2) samedi.

Patrick Guillou a décidé de surprendre dans sa chronique hebdomadaire au Progrès. Alors que l’ancien défenseur a l’habitude de fracasser les Verts même après une victoire, il s’est, cette fois, montré plutôt tolérant. Bien sûr, il a pointé du doigt la suffisance et l’abus de confiance des hommes de Philippe Montanier en Corse. Mais il n’a pas tout remis en question pour autant, plaidant plutôt pour un simple accident de parcours qui ne devrait pas remettre en cause la montée attendue de l’ASSE dans l’élite.

« Ils ont laissé filer une rencontre qu’ils n’auront jamais tenue »

« Ensuite, tout s’est délité. Chaque action semblait avoir été générée par un logiciel malveillant. La suffisance et l’abus de confiance étaient presque devenus une tactique. Je pourrais ressortir les clichés de l’analyse d’un consultant aigri : manque de rythme, de vitesse d’exécution, problèmes de choix et de prise d’initiative. […] Mais je ne le ferai pas : trop facile ! Cette défaite est une pustule qui défigure le tableau de marche. En Corse, les Verts ont abdiqué. Finalement, ils ont laissé filer une rencontre qu’ils n’auront jamais tenue. »

Attention tout de même à ne pas enchaîner ce type de contre-performances pour des Verts déjà tenus en échec lors de leurs deux derniers matches à l’extérieur. Car après Troyes, samedi, il y aura un déplacement périlleux à Rodez. Et Le Mans (3e) est revenu à égalité de points…

Patrick Guillou revient sur Bastia – ASSE : "En Corse, les Verts ont abdiqué. Finalement, ils ont laissé filer une rencontre qu’ils n’auront jamais tenue."

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Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2