RC Lens : après Risser et Udol, un autre Sang et Or a tapé dans l’œil de Deschamps

Alors que Robin Risser ou encore Matthieu Udol sont régulièrement associés à l’équipe de France, un autre joueur du RC Lens commence à faire du bruit.

C’est une trajectoire, peut-être la plus folle de la saison, prise par Malang Sarr. Arrivé à l’été 2024 au RC Lens en provenance de Chelsea, il n’avait plus joué depuis mars 2023. Ses débuts sous le maillot lensois ont d’ailleurs été marqués par le terrible souvenir de l’élimination en barrages de Ligue Conference sur la pelouse du Panathinaïkós. Au terme d’une première saison très mitigée, son départ devenait alors presque nécessaire aux yeux de plusieurs supporters, qui ont sans doute sauté de joie en apprenant qu’Anderlecht et des clubs du Golfe le suivait l’été dernier.

Mais contre toute attente, Pierre Sage a absolument tenu à le garder, et la suite est assez bluffante. Il est devenu le patron de cette défense à 3, et sa métamorphose est tout simplement exceptionnelle. Preuve qu’un joueur en confiance peut réaliser de grandes choses. Une nouvelle fois XXL lors de la qualification en Coupe de France à Lyon ce jeudi soir, Sarr a vu sa cote grimper, au point que le débat est lancé sur sa légitimité à intégrer l’équipe de France en vue de la Coupe du Monde.

Sarr au Mondial… avec la France ou le Sénégal ?

Face à la concurrence des habituels remplaçants à ce poste (Hernandez, Fofana, Pavard), ça ne serait pas une si mauvaise idée que ça. Si les supporters lensois sont évidemment pour, les avis globaux sont mitigés, et il faut rappeler que l’ancien Monégasque a déjà affirmé son souhait de défendre un jour les couleurs de la sélection sénégalaise. Néanmoins, un récent post du compte @MakhtarDime sur X a affirmé que Sarr était bel et bien dans le viseur de la FFF.

Sous contrat jusqu’en fin de saison, Sarr n’a pas encore prolongé au RC Lens, mais nul doute que son dossier est tout en haut de la pile des dirigeants sang et or. Soyons fous, en juillet, il pourrait encore être Lensois pour plusieurs années, et accompagné de Risser, Udol, ou encore Thauvin dans le groupe qui partira aux États-Unis pour le Mondial. Sous le maillot des Bleus… ou du Sénégal ?