Flop de la saison dernière, Malang Sarr a totalement renversé la vapeur pour se montrer indispensable au RC Lens. Une aubaine pour Pierre Sage, qui aurait pu s’en mordre les doigts.

Le football est parfois dur à comprendre, mais c’est ce qui fait son charme. Recruté à l’été 2024 libre de tout contrat en provenance de Chelsea, Malang Sarr cherchait à se relancer au RC Lens. D’abord considéré comme cinquième défenseur central dans la hiérarchie, il a profité des ventes de Danso et Khusanov l’hiver dernier pour se faire une place dans le onze.

Des intérêts du Qatar et de l’Arabie saoudite

Malgré de bons signaux au départ, il s’est peu à peu rendu coupable d’erreurs malheureuses, et ses lacunes était criantes. Logique, dira-t-on, pour un joueur qui n’avait plus joué depuis mars 2023, soit plus d’un an. Pointé du doigt par les supporters, il était en première ligne pour s’en aller l’été dernier, et ses principaux détracteurs étaient aux anges lorsqu’ils ont appris que Sarr avait fait l’objet d’une offre d’Anderlecht.

Selon L’Équipe, il y a également eu des intérêts du Qatar et de l’Arabie saoudite. Contre toute attente, l’ancien de Nice est finalement resté avec l’appui de Pierre Sage, et a trouvé une place de choix dans le onze du RC Lens, au point de devenir indéboulonnable. Très performant et impressionnant, son absence pour un retard à la causerie a fait beaucoup de mal lors de la défaite à Metz. Une phrase encore impensable il y a quelques mois en arrière, mais c’est bel et bien réel.

Les mots forts de Sarr pour Sage

« Pour quelqu’un qui voulait visiblement partir, c’était très surprenant de le voir afficher ce niveau d’engagement et de performance dès les premières séances. Il m’a juste confirmé qu’il avait besoin qu’on lui fasse confiance. […] On voit quand Malang joue et aussi quand il ne joue pas. Ça démontre toute l’importance qu’il a pour notre équipe », a confirmé Pierre Sage en conférence de presse.

De son côté, Sarr a eu des mots très forts pour son entraîneur actuel : « Je lui dois beaucoup. C’est magnifique de pouvoir travailler avec une personne comme ça et qu’on te donne autant de responsabilités. C’est une chance d’avoir un tel coach à ce moment-là de ma carrière, et beaucoup de joueurs de l’équipe diraient la même chose. Quand j’ai vu le staff arriver, ça me parlait vraiment, j’avais envie de faire partie de ce projet-là. Je n’ai pas vraiment pris cette deuxième option (un départ) en compte ».

En fin de compte, le RC Lens est passée à côté d’une grave erreur l’été dernier s’il avait laissé filer Malang Sarr, qui pourrait bien être récompensé par une prolongation à venir.