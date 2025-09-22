Beaucoup décrié la saison dernière, Malang Sarr a retourné l’opinion publique, et est devenu un taulier du RC Lens.

À 26 ans, Malang Sarr trace son chemin avec assurance au RC Lens, loin du doute qui planait sur lui il y a encore quelques mois. Certains le voyaient hésitant, parfois fébrile, mais aujourd’hui, il impose sa présence avec une sérénité retrouvée. Lors du derby, samedi face à Lille (3-0), il a une nouvelle fois été énorme.

Pour Sarr, la clé n’est pas dans les rumeurs du mercato, mais dans le quotidien et la confiance. « Comme dans tout mercato, il y a des départs et des arrivées. Il y a eu des rumeurs, etc. Je me suis concentré sur ce que j’avais à faire : être performant au quotidien. J’ai laissé le terrain parler. Au final, je suis là et très content de l’être », a-t-il confié après la victoire face au LOSC, lui qui a été associé à Anderlecht cet été.

Sarr bientôt prolongé ?

Cette transformation ne surprend pas son entraîneur, Pierre Sage : « Il confirme ce qu’il fait depuis le début de saison. Il prend à contrepied l’évaluation faite de lui l’an dernier. Vu le nombre de matches, on peut considérer que ce n’est plus un hasard. »

Sous contrat jusqu’en juin 2026, mais avec une option pour prolonger d’un an, Sarr n’exclut pas de continuer l’aventure lensoise : « Je suis très bien ici et j’espère pouvoir continuer à performer, à aider l’équipe de la meilleure des manières. »

Propos rapportés par Lensois.com.