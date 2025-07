RC Lens Mercato : El Aynaoui, Sarr… Pierre Sage s’exprime sur les dossiers chauds

Après la victoire en amical face à Dunkerque, Pierre Sage s’est exprimé sur certains dossiers chauds du mercato.

Titulaire dans l’axe de la défense centrale face à Dunkerque en amical samedi (5-1), Malang Sarr n’a pas un avenir figé au RC Lens. En effet, l’ancien de Chelsea a récemment été associé à Anderlecht pour un transfert. Cependant, Pierre Sage, entraîneur du RCL, a tenu à clarifier la situation.

Malang Sarr parti pour rester ?

« Je souhaite garder Malang Sarr, » a-t-il déclaré sans ambiguïté. Il a également réagi aux discussions sur les réseaux sociaux autour du joueur : « J’ai vu que c’était une question qui faisait débat sur les réseaux, mais oui, je souhaite garder Malang Sarr parce qu’effectivement, il est capable de jouer axe gauche et défenseur central dans l’axe. »

Cependant, tout n’est pas figé. Sage reconnaît que l’avenir du joueur dépendra aussi de lui-même : « Même s’il y a beaucoup d’honnêteté dans nos échanges, malgré tout, il y a toujours l’opportunité qu’une grosse offre arrive pour un joueur ou pour le club au dernier moment. Et à ce moment-là, la décision sera prise. » Il poursuit : « Mais dans tous les cas, ça marche pour lui et les autres. Quand on considère qu’un joueur est là et qu’il joue, on fait tout pour qu’il reste un maximum. Et ça a été le cas dans un exemple de la semaine dernière (avec Neil El Aynaoui). Aujourd’hui, il est parti. »

Pierre Sage suggère un renfort en cas de départ de Sarr…

Et, si Sarr venait finalement à s’en aller, Lens envisage déjà de réagir sur le marché : « C’est évident que si on perd un défenseur, il nous en faudra un autre. Même si aujourd’hui, on a Sagnan, qui est capable de jouer axe gauche et qui était dans l’équipe titulaire aujourd’hui. »

Concernant Neil El Aynaoui, son départ à l’AS Roma devrait être officiel dans les heures à venir. Le joueur n’a pas pris part au match contre Dunkerque, ayant salué le personnel du club avant de s’envoler pour Rome. Pierre Sage avait déjà réagi la semaine dernière : « Je vous avais dit de lire entre les lignes » a-t-il lancé avec malice. Il explique ensuite : « Quand il joue, ça veut dire qu’il n’y a pas de risque qu’il parte. Maintenant qu’il ne joue pas, forcément, c’est qu’il est parti. »

…mais aussi au milieu

Le coach lensois comprend les dynamiques de marché et la réalité du football moderne : « Moi, je considère toujours que lorsqu’un joueur a une opportunité, que le club s’y retrouve et que le club qui l’achète est content, tout va bien. Maintenant, c’est sûr que l’équipe est démunie d’un joueur. »

Conscient de l’impact de ce départ, il souligne la nécessité de s’adapter : « Mais vous savez, sur certains matchs, on a des suspendus, des blessés. On doit faire avec. Là, c’est pour une longue période. Donc, il va falloir aussi qu’on réajuste peut-être l’effectif dans ce secteur de jeu. » Malgré tout, il reste confiant : « Mais dans tous les cas, j’ai complète confiance en les joueurs qui l’ont suppléé aujourd’hui. Et on avancera avec, on a un engagement avec eux et ils ont un engagement avec nous. »

Tous propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.