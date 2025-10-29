Il n’est pas sur le terrain ce mercredi…

Malgré son bon début de saison, Malang Sarr ne joue pas ce soir avec le RC Lens, en déplacement à Metz. Le défenseur n’est même pas sur la feuille de match. Il est sanctionné pour un léger retard à la causerie.

« Conscient d’avoir enfreint les règles de vie, le joueur a accepté la décision calmement, en se focalisant directement sur le prochain match face à Lorient », révèle L’Equipe. En son absence, c’est Matthieu Udol qui joue à gauche de l’axe alors que Deiver Machado fait son retour en piston gauche.