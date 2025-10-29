Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE
RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz

RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz
Laurent Hess
29 octobre 2025

Il n’est pas sur le terrain ce mercredi…

Malgré son bon début de saison, Malang Sarr ne joue pas ce soir avec le RC Lens, en déplacement à Metz. Le défenseur n’est même pas sur la feuille de match. Il est sanctionné pour un léger retard à la causerie.

« Conscient d’avoir enfreint les règles de vie, le joueur a accepté la décision calmement, en se focalisant directement sur le prochain match face à Lorient », révèle L’Equipe. En son absence, c’est Matthieu Udol qui joue à gauche de l’axe alors que Deiver Machado fait son retour en piston gauche.

