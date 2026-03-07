ASSE : un énorme coup à plusieurs millions d’euros en vue, le RC Lens a montré la voie

Ces dernières l’heures, la question de la vente du stade Geoffroy‑Guichard a été évoquée dans l’actualité de l’ASSE, et le RC Lens a d’ailleurs été cité en exemple.

À l’approche des élections municipales de 2026 à Saint-Étienne, un sujet inattendu s’est invité dans le débat politique local : l’avenir du mythique Stade Geoffroy‑Guichard, surnommé « le Chaudron ». Une proposition de vente du stade à l’ASSE alimente désormais les discussions entre candidats et fait réagir supporters, élus et responsables du club.

Éric Le Jaouen prend le RC Lens en exemple

L’idée a été avancée par le candidat Horizons Éric Le Jaouen, qui propose d’ouvrir un débat sur la possibilité pour la collectivité de céder l’enceinte sportive au club. Aujourd’hui, le stade appartient à la métropole et est mis à disposition de l’ASSE dans le cadre d’une convention d’occupation qui court jusqu’en 2030. Pour le candidat, cette situation pourrait évoluer afin de repenser la gestion d’un équipement emblématique mais coûteux pour les finances publiques.

Selon lui, l’entretien et l’exploitation du stade représenteraient plusieurs millions d’euros par an pour la collectivité. La vente permettrait donc de réduire cette charge pour les contribuables tout en donnant au club davantage de liberté pour développer le site, notamment sur le plan économique et commercial. En Ligue 1 actuellement, seuls l’OL, Auxerre et le RC Lens sont propriétaires de leur demeure.

Le candidat avance également une estimation de la valeur du stade autour de 35 millions d’euros, tout en citant Lens en exemple : « Le club a acheté son stade pour 27 millions d’euros en intégrant une clause d’interdiction du “naming” sur vingt ans. On pourrait imaginer aussi une clause similaire pour l’obligation de conservation des kops et une politique tarifaires adaptée ».

Une proposition qui ne fait pas l’unanimité

Cependant, la proposition suscite déjà des réserves. Du côté de la métropole, les responsables rappellent qu’aucune discussion n’a été engagée avec le club à ce sujet et que la question ne figure pas à l’ordre du jour. Le club lui-même se montre prudent et indique ne pas travailler actuellement sur un projet de rachat du stade.

Au-delà des aspects financiers, la question touche à une dimension symbolique forte. Le stade Geoffroy-Guichard est un lieu emblématique de l’histoire sportive et populaire de la ville. Depuis des décennies, il incarne l’identité de l’ASSE et l’attachement des supporters, bien au-delà du simple cadre d’un équipement sportif.

Dans ce contexte, l’idée de voir le stade changer de propriétaire soulève autant de curiosité que de débats. Pour certains, cela pourrait représenter une opportunité de moderniser la gestion du site. Pour d’autres, il s’agit d’un patrimoine collectif qui doit rester entre les mains de la puissance publique.

À quelques jours du scrutin municipal, la question du « Chaudron » illustre ainsi la manière dont le football et la politique locale peuvent se croiser à Saint‑Étienne. Reste à savoir si cette proposition restera une simple idée de campagne ou si elle ouvrira, dans les années à venir, une véritable réflexion sur l’avenir du stade et sur la place du club dans la ville.