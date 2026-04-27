Le jeune défenseur du RC Lens Ismaël Ganiou a hâte d’être au 22 mai pour la finale de la Coupe de France, une enceinte qui le fait rêver.

Le 22 mai, le RC Lens de Pierre Sage aura l’occasion d’écrire une belle page de son histoire. Après trois défaites en finale, en 1948 face au LOSC, en 1977 contre l’ASSE et en 1998 face au PSG, le club artésien pourrait décrocher la première Coupe de France de son histoire. Ce sera sa quatrième visite au Stade de France après la finale de 1998, donc, celle de Coupe de la Ligue remportée contre le FC Metz (1-0) en 1999 et celle face au PSG (1-2) dans la même compétition en 2008, qui avait fait couler beaucoup d’encre à cause d’une banderole honteuse des ultras parisiens sur les Chtis… Un vrai événement, donc, auquel a hâte de participer Ismaël Ganiou.

« On va faire le maximum pour remporter un titre »

Au site de la FFF, le défenseur de 21 ans a déclaré : « C’est vraiment motivant d’aller en finale dans un stade qui fait rêver, celui des Bleus. On réalise un très bon parcours et on a vraiment envie d’aller au bout. On a vraiment de très belles choses à jouer en cette fin de saison et on va faire le maximum pour remporter un titre. Plus jeune, j’allais au stade avec tous mes potes et d’être sur le terrain aujourd’hui, c’est incroyable. Le public nous pousse tellement ! ». Ce sera encore le cas le 22 mai, avec un Stade de France qui devrait majoritairement être à l’avantage des Sang et Or.

En plus d’être historique pour le RC Lens, cette saison 2025-26 pourrait aussi être historique pour Ismaëlo Ganiou, certes natif de Lille mais supporter du Racing depuis toujours et qui dispute sa première saison chez les professionnels.

Ismaëlo Ganiou : « On va faire le maximum pour remporter un titre » #RCLenshttps://t.co/xic1y4MTqQ — Lensois.com (@LensoisComLive) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : RC Lens-OGC Nice (finale de Coupe de France)