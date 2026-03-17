Révélation de la saison du RC Lens, Mamadou Sangaré ne devrait pas rester en Artois très longtemps. Un géant anglais autre que Manchester United va passer à l’attaque avec une offre qui ne se refuse pas.

En cette saison incroyable pour le Racing Club de Lens, les révélations sont nombreuses. Mais Mamadou Sangaré est la plus importante. Personne ne connaissait le jeune milieu malien lorsqu’il a été recruté pour 8 M€ au Rapid Vienne à la fin août. Personne sauf Jean-Louis Leca. Le directeur sportif du Racing savait que Sangaré avait largement le niveau pour remplacer Neal El Aynaoui, transféré à l’AS Roma. Il ne s’est pas trompé. En très peu de temps, le milieu de terrain a mis tout le monde d’accord sur son très haut niveau. Son influence sur le jeu est remarquable et a surtout été remarquée, ce qui est un problème pour le RCL.

Chelsea propose 45 M€ et un prêt dans la foulée

On savait que Manchester United était chaud-bouillant pour le recruter. On apprend ce mardi que Chelsea serait également très intéressé. Et les Blues, qui ont des yeux en Ligue 1 puisque leur propriétaire est également celui du RC Strasbourg, s’apprêteraient à faire une offre qui ne se refuse pas au RC Lens : recruter Mamadou Sangaré pour 45 M€ et le laisser une saison de plus en Artois ! Ce serait l’idéal pour le joueur comme pour les Sang et Or, qui pourraient compter sur leur maillot fort en prévision de la Champions League. Ce serait également une bonne chose que Sangaré n’aille pas à Strasbourg, comme bon nombre d’autres joueurs de Chelsea.

Cette offre a tout pour plaire au RC Lens, donc. Surtout qu’elle arrive très tôt, ce qui laisse le temps aux autres courtisans de Mamadou Sangaré de surenchérir. Récupérer au moins 45 M€ et conserver le Malien un an de plus, c’est vraiment le plan idéal pour les Sang et Or !

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France