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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le RC Lens n’a pas attendu l’été pour lancer son mercato. Entre le dossier brûlant Saud Abdulhamid et la piste William Mikelbrencis, le couloir droit s’annonce explosif.

Le feuilleton est lancé. Du côté du RC Lens, le mercato estival se prépare déjà… et un poste concentre toutes les attentions : le couloir droit. Entre incertitudes et anticipation, les Sang et Or avancent sur deux fronts. Car un dossier brûlant agite les coulisses : celui de Saud Abdulhamid.

Rien n’est acté pour Abdulhamid

Arrivé récemment, le piston droit s’est rapidement imposé comme une option crédible dans le système lensois. Ses performances ont convaincu le staff, au point d’envisager sérieusement la levée de son option d’achat, estimée à environ 3,5 millions d’euros. Mais rien ne sera simple. Dans l’ombre, l’AS Rome garde la main. Le club italien dispose d’une clause lui permettant de racheter le joueur pour près de 4 millions d’euros, ce qui complique sérieusement les plans lensois. « Rien n’est encore décidé », a d’ailleurs temporisé Frédéric Massara, preuve que le dossier reste totalement ouvert.

La piste Mikelbrencis émerge

Un flou qui pousse Lens à anticiper. Car en parallèle, le site Jeunes Footeux affirme que la cellule de recrutement s’active déjà sur une alternative crédible : William Mikelbrencis. Le latéral droit de 22 ans, formé au FC Metz et actuellement à Hambourg, coche de nombreuses cases. Jeune, formé en France, habitué aux exigences du haut niveau, il incarne parfaitement la stratégie lensoise basée sur la progression et la valorisation des talents. Et surtout, son profil est accessible. Sous contrat jusqu’en 2026, sans prolongation actée, Mikelbrencis représente une opportunité de marché intéressante.

Le RC Lens mène deux dossiers de front

Un pari maîtrisé, dans la lignée des choix récents du club. Résultat : Jean-Louis Leca avance sur deux scénarios. D’un côté, sécuriser Abdulhamid malgré la menace italienne. De l’autre, préparer l’avenir avec une piste déjà bien identifiée. Un équilibre délicat… mais assumé. Car fidèle à sa philosophie, le RC Lens refuse de subir. Anticiper, structurer, décider vite : voilà la ligne directrice d’un club qui veut encore surprendre. Et cet été, le couloir droit pourrait bien en être le symbole.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France