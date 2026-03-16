Pour Jérôme Rothen, la défaite du RC Lens à Lorient (1-2) s’explique par le fait que les Sang et Or, pas programmés pour jouer le titre, sont en train de lâcher mentalement…

Les jours suivants une défaite, les supporters d’un club n’ont pas spécialement envie d’entendre les chroniqueurs revenir en long, en large et en travers sur les carences ayant abouti à ce revers. Surtout quand il s’agit de Jérôme Rothen, habitué à dire n’importe quoi dans son émission. Mais, une fois n’est pas coutume, l’ancien international a dit quelque chose de sensé au sujet de la défaite du RC Lens à Lorient (1-2). Selon lui, ce n’est pas une question de manque de réussite mais un problème mental et qui n’augure rien de bon pour la fin de la saison…

« Les joueurs lâchent les petits détails qui font toute la différence »

« Ils n’étaient pas programmés en début de saison pour viser le haut du tableau. Ils ont régulièrement revu leurs objectifs à la hausse : le maintien, puis l’Europe, puis le titre… Mais depuis quelque temps, ils visaient cette finale mi-avril à Bollaert contre le PSG. Mais, déjà, quand tu as six matches d’ici là, arrête de te projeter ! Ce n’est pas la première fois que le Racing laisse passer une occasion de prendre la tête. Je me souviens notamment du match contre Monaco. »

« Après cette claque, ils avaient dit que c’était la faute à pas de chance. Mais pas du tout ! On se rend compte que les joueurs lâchent les petits détails qui font toute la différence. Et on l’a vu à Lorient, où jamais ils ne doivent perdre. Et tu lâches sur des détails parce que tu n’arrêtes pas de te projeter. « Si on gagne, on est premiers, si on fait ceci, on aura tant de points… » Thauvin l’a dit après le match. Ces buts encaissés à des moments-clef, c’est pour moi parce qu’ils n’étaient pas prêts mentalement à jouer le titre et qu’ils lâchent un petit peu. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France