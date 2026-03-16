RC Lens : un gros coup de poker contre Angers, Sage n’a plus le choix

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Face à la situation de Mamadou Sangaré, qui sera suspendu pour le derby en cas de nouveau carton jaune, Pierre Sage pourrait-il bouleverser le milieu du RC Lens contre Angers ?

Mamadou Sangaré est aujourd’hui au cœur d’une question cruciale pour Pierre Sage. Le milieu de terrain malien, indispensable au jeu du RC Lens cette saison, se retrouve sous la menace d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes et pourrait donc manquer le prochain derby face au LOSC s’il reçoit un nouvel avertissement.

Un avertissement de trop et c’est la suspension

Avec quatre cartons jaunes à son actif, Sangaré est désormais « sur la corde raide ». S’il écopait d’un cinquième avertissement lors du prochain match de Ligue 1 contre Angers vendredi, il serait automatiquement suspendu — une absence qui pèserait lourd dans l’entrejeu.

Le coach de Lens, qui mène actuellement les Sang et Or vers une saison très réussie, doit donc réfléchir à préserver son milieu le plus influent, tout en maintenant la performance collective.

Des solutions crédibles pour faire tourner

Pour éviter de perdre Sangaré au pire moment de la saison, on pourrait donc imaginer que Pierre Sage titularise d’autres profils au milieu, comme Andrija Bulatovic, numéro 3 dans la hiérarchie des milieux, voire Amadou Haidara, qui peut jouer plus bas ou plus haut selon l’organisation tactique, et offrir une assurance disciplinaire plus sereine dans l’entrejeu.

Ce choix ne serait pas anodin, car il influerait directement sur la manière dont Lens abordera ses prochains rendez‑vous en Ligue 1, notamment les matchs décisifs contre des équipes du haut de tableau, dont le LOSC au retour de la trêve. Au-delà d’un derby, ce choc sera aussi le match qui précédera la rencontre face au PSG. Celle qui décidera peut-être du titre…

Quel impact pour l’équipe ?

Lors de la défaite à Lorient samedi (1-2), Sangaré s’est une nouvelle fois distingué avec une passe décisive et une grosse activité au cœur du jeu. Le mettre sur le banc contre Angers serait peut-être plus sage afin d’éviter d’être privé d’un des meilleurs Lensois cette saison.

En anticipant une éventuelle suspension de Sangaré, Pierre Sage pourrait non seulement protéger son joueur mais aussi renforcer l’équilibre de son équipe, tout en donnant de précieuses minutes à des joueurs comme Bulatovic ou Haidara.