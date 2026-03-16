Pronostic Manchester City – Real Madrid : les Citizens peuvent-ils renverser les Merengue ?

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Voici l’analyse complète du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Grâce à un triplé improbable de Federico Valverde, le Real Madrid a frappé un grand coup lors du match aller face à Manchester City en s’imposant largement (3-0). Les Merengue doivent maintenant finir le travail ce mardi (21h) à l’Etihad Stadium lors du match retour pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Ligue des Champions – Manchester City vs Real Madrid

Mardi 17 mars 2026 · 21h · Etihad Stadium

Manchester City : pression maximale et nécessité de réagir

Battu 3‑0 au match aller, Manchester City doit désormais produire une performance exceptionnelle pour espérer renverser la situation. Les Citizens se trouvent dans une situation où l’attaque rapide et la créativité offensive seront déterminantes dès le coup d’envoi.

Devant leur public, les hommes de Pep Guardiola chercheront à contrôler le rythme du match et à marquer le plus tôt possible pour relancer la confrontation. L’efficacité dans le dernier geste et la capacité à exploiter les espaces laissés par les Madrilènes seront cruciales.

Cependant, le risque est important : en se projetant massivement vers l’avant, Manchester City pourrait exposer sa défense aux contres fulgurants des Merengue, très à l’aise dans ce type de transitions.

Real Madrid : gérer et punir les espaces

Avec trois buts d’avance, le Real Madrid peut aborder ce déplacement avec une certaine sérénité. Les Merengue pourraient opter pour un bloc compact et patient, misant sur leur expérience européenne et leur capacité à exploiter les moindres espaces.

Les joueurs offensifs du Real Madrid, notamment Federico Valverde, restent capables de faire la différence en un instant. La prudence et la discipline défensive seront essentielles pour conserver leur avantage tout en continuant à se créer des occasions en contre.

Même une défaite serrée ce mardi ne mettrait pas en péril la qualification des Madrilènes.

Les confrontations récentes

Les duels entre Manchester City et le Real Madrid se sont intensifiés ces dernières saisons, avec plusieurs rencontres à haute intensité en Ligue des Champions.

Historiquement, les confrontations entre ces deux équipes se sont souvent jouées sur des détails et les écarts ont rarement été importants, ce qui rend ce score au Bernabéu encore plus déterminant.

Sur les 10 dernières rencontres entre les deux équipes :

Real Madrid : 4 victoires

Manchester City : 3 victoires

Match nul : 3

Les compos probables

La compo probable de Manchester City : Donnarumma – Nunes, Ruben Dias, Guehi, Aït-Nouri – Rodri, Bernardo Silva – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.

Absents : Gvardiol, Kovacic, Lewis (blessés).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Pitarch, Güler – Brahim Diaz, Vinicius.

Absents : Bellingham, Alaba, Ceballos, Rodrygo, Mendy, Militao (blessés).

Les joueurs à suivre

Erling Haaland (Manchester City) : L’attaquant norvégien reste la principale menace offensive des Citizens. Puissant et efficace dans les zones de finition, il sera l’élément clé pour tenter de réduire l’écart et relancer la double confrontation.

Federico Valverde (Real Madrid) : Héros du match aller avec un triplé, il est la référence offensive du Real Madrid. Sa capacité à frapper de loin, à créer des décalages et à profiter des contres rapides en fait un joueur clé pour sécuriser la qualification ce soir.

Les tendances de cotes : Manchester City favori malgré le match aller

Issue Bookmaker Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Manchester City (1) Unibet 1,49 67 % Stable Match nul (X) Unibet 5,25 19 % Stable Victoire Real Madrid (2) Unibet 5,00 20 % Stable

Malgré leur retard, les Citizens restent favoris pour le match retour grâce à leur force à domicile. Cependant, l’avance de trois buts du Real Madrid rend l’enjeu global largement favorable aux Espagnols.

Notre pronostic pour Manchester City – Real Madrid

Les deux équipes marquent : Avec l’obligation pour Manchester City d’attaquer et les Merengue capables de punir les contres, il est très probable que chaque équipe trouve le chemin des filets.

: Avec l’obligation pour Manchester City d’attaquer et les Merengue capables de punir les contres, il est très probable que chaque équipe trouve le chemin des filets. Plus de 2,5 buts : La nécessité de marquer pour City devrait rendre le match ouvert et riche en occasions.

Scores possibles