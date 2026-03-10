Pronostic Real Madrid – Manchester City : les Merengue prêts à sombrer sans Mbappé ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid retrouve une nouvelle fois Manchester City en Ligue des Champions. Les Merengue reçoivent ce mercredi (21h) les Citizens en huitième de finale aller de la compétition. Sans Kylian Mbappé, blessé au genou, les hommes d’Alvaro Arbeloa vont tenter de prendre un avantage avant le match retour à l’Etihad Stadium.

Ligue des Champions – Real Madrid vs Manchester City

Mercredi 11 mars 2026 · 21h · Santiago Bernabeu

Real Madrid : s’appuyer sur l’expérience européenne

Le Real Madrid possède une relation particulière avec la Ligue des Champions. Même dans les moments plus compliqués de leur saison, les Madrilènes ont souvent montré qu’ils savaient élever leur niveau dans les matchs à élimination directe.

Privé de Kylian Mbappé, le club espagnol devra probablement miser sur un jeu collectif plus patient. La capacité à conserver le ballon et à exploiter les côtés pourrait être un élément déterminant pour désorganiser le bloc mancunien.

À domicile, le Real cherchera avant tout à prendre l’initiative. L’objectif ne sera pas seulement de marquer, mais aussi d’éviter de concéder un but qui compliquerait fortement la tâche avant le match retour en Angleterre.

Dans ce type de confrontation, l’expérience des cadres madrilènes pourrait également peser lourd dans les moments clés de la rencontre.

Manchester City : la maîtrise collective comme arme principale

Manchester City aborde ce déplacement avec un style de jeu bien identifié. L’équipe anglaise excelle dans la possession du ballon et dans sa capacité à étouffer progressivement ses adversaires.

Face au Real Madrid, les Citizens pourraient chercher à contrôler le rythme de la rencontre afin d’empêcher les transitions rapides madrilènes.

L’équipe anglaise dispose également de nombreuses solutions offensives capables de faire la différence individuellement. La variété des circuits de passes et la mobilité de l’attaque constituent souvent des difficultés majeures pour les défenses adverses.

Pour City, l’objectif de cette première manche sera probablement de rester solide et de repartir de Madrid avec un résultat favorable avant le match retour à domicile.

Les confrontations récentes

Les duels entre le Real Madrid et Manchester City sont devenus des classiques des phases finales de Ligue des Champions ces dernières saisons. Ces confrontations ont souvent donné lieu à des matchs spectaculaires, avec un niveau d’intensité très élevé et des retournements de situation mémorables.

Les deux clubs se connaissent désormais parfaitement et les écarts ont régulièrement été très faibles lors de leurs dernières rencontres européennes. Lors de ce type de double confrontation, la gestion des moments clés – notamment en fin de match – peut faire toute la différence.

Sur les 10 dernières rencontres entre les deux équipes :

Real Madrid : 3 victoires

Manchester City : 4 victoires

Match nul : 3

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Garcia – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Güler, Vinicius – Garcia.

Absents : Militao, Alaba, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Carreras, Mbappé (blessés).

La compo probable de Manchester City : Donnarumma – Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri – Rodri – Semenyo, Bernardo Silva, O’Reilly, Doku – Haaland.

Absents : Gvardiol, Kovacic, Alleyne (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour le Real Madrid

Aurélien Tchouaméni : Le milieu de terrain français traverse une période particulièrement intéressante sur le plan offensif. Auteur de deux buts lors de ses trois derniers matchs, Tchouaméni semble prendre davantage de responsabilités dans les projections vers l’avant. Habituellement précieux dans la récupération et l’équilibre du milieu madrilène, il pourrait également représenter une menace sur coups de pied arrêtés ou sur des frappes lointaines. Dans un match où chaque détail peut faire basculer la rencontre, sa capacité à se montrer décisif dans les deux surfaces pourrait peser lourd.

Pour Manchester City

Antoine Semenyo : L’attaquant de Manchester City arrive lui aussi en pleine confiance. Buteur lors de chacune de ses deux dernières titularisations, Semenyo a montré une belle efficacité dans le dernier geste. Puissant et capable d’attaquer la profondeur, il représente un profil intéressant pour perturber la défense madrilène. S’il bénéficie d’espaces dans le dos du bloc du Real Madrid, il pourrait devenir l’une des principales armes offensives des Citizens lors de cette première manche.

Les tendances de cotes : avantage pour Manchester City

Issue Bookmaker Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Real Madrid (1) Unibet 3,52 28 % Stable Match nul (X) Unibet 3,90 26 % Stable Victoire Manchester City (2) Unibet 2,00 50 % Stable

Probabilités implicites approximatives :

Real Madrid : 28 %

Match nul : 26 %

Manchester City : 46 %

Avec une cote de 2,00, Manchester City apparaît comme le favori des bookmakers pour cette première manche. Le Real Madrid reste toutefois un adversaire redoutable au Santiago Bernabéu, ce qui explique des cotes relativement serrées malgré l’absence de Kylian Mbappé.

Notre pronostic pour Real Madrid – Manchester City

Manchester City ou nul : Les Citizens arrivent avec le statut de favori selon les bookmakers et disposent d’un collectif très solide. Même à l’extérieur, leur maîtrise du ballon et leur capacité à contrôler le tempo d’un match pourraient leur permettre de repartir du Bernabéu avec au minimum un résultat positif.

Les Citizens arrivent avec le statut de favori selon les bookmakers et disposent d’un collectif très solide. Même à l’extérieur, leur maîtrise du ballon et leur capacité à contrôler le tempo d’un match pourraient leur permettre de repartir du Bernabéu avec au minimum un résultat positif. Les deux équipes marquent : Malgré l’absence de Mbappé, le Real Madrid possède suffisamment de talent offensif pour se procurer des occasions à domicile. Face à une attaque mancunienne très efficace, il est tout à fait envisageable que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Scores possibles

1-1 : Un scénario assez logique si les deux équipes se neutralisent lors de cette première manche tout en gardant des forces pour le match retour.

Un scénario assez logique si les deux équipes se neutralisent lors de cette première manche tout en gardant des forces pour le match retour. 1-2 pour Manchester City : Si City parvient à imposer sa maîtrise collective, les Anglais pourraient prendre un léger avantage avant le retour à l’Etihad Stadium.

Ce huitième de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City s’annonce particulièrement indécis. Entre l’expérience européenne des Madrilènes et la maîtrise collective des Citizens, cette première manche pourrait surtout servir de round d’observation avant un match retour qui promet déjà énormément d’intensité.