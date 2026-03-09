À LA UNE DU 9 MAR 2026
[18:30]ASSE : la Belgique envoie Lucas Stassin à la Coupe du monde !
[18:00]Real Madrid : Sergio Ramos à Milan, Luka Modric explique tout !
[17:40]Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé avant Manchester City !
[17:30]ASSE : Guillou encense les Verts de Montanier et a trouvé sa nouvelle cible au club après Horneland 
[17:00]OM : McCourt et Benatia poursuivent leur grande purge, un nouveau départ va être officialisé !
[16:30]Real Madrid, FC Barcelone : un crack du PSG lâche une bombe sur Mbappé, Messi et Neymar !
[16:03]FC Barcelone Mercato : débuts fracassants pour la pépite Hamza Abdelkarim !
[15:30]OM : bagarre géante au Brésil, deux ex-Marseillais expulsés dans un chaos total (vidéo)
[15:00]OM, LOSC : Adil Rami détruit Lens, les supporters révoltés ! 
[14:30]ASSE : un ex cador du LOSC chez les Verts, Montanier jubile ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : le verdict est tombé pour Kylian Mbappé avant Manchester City !

Par Laurent Hess - 9 Mar 2026, 17:40
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le suspense est désormais terminé. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Kylian Mbappé ne participera pas au choc entre le Real Madrid et Manchester City mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu.

L’attaquant français est forfait pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, une absence majeure pour les Merengues dans l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison.

Mbappé encore trop juste physiquement

Touché récemment au genou, Mbappé poursuit actuellement son travail de récupération au centre d’entraînement du Real Madrid.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Selon Marca, l’international français a bien repris quelques exercices physiques, mais il n’est pas encore suffisamment remis pour disputer un match d’une telle intensité.

Le staff médical du club madrilène préfère donc ne prendre aucun risque, surtout face à un adversaire aussi exigeant que Manchester City.

Le Real Madrid veut préserver sa star

Du côté de la Casa Blanca, la priorité reste claire : éviter toute rechute.

La blessure de Mbappé nécessite encore de la prudence et le Real Madrid privilégie une approche progressive.

Le club souhaite que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain retrouve sa pleine forme pour les échéances décisives de la saison.

Un possible retour ce week-end

Si l’évolution de sa blessure est positive, Mbappé pourrait effectuer son retour à la compétition lors du prochain match de Liga contre Elche CF.

L’idée du staff serait de lui offrir quelques minutes de jeu afin de retrouver le rythme.

Objectif : le match retour contre Manchester City

Le plan du Real Madrid est clair : récupérer Mbappé à 100 % pour le match retour face aux Cityzens.

Cette seconde manche, qui se jouera la semaine suivante, pourrait être décisive dans la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans ce contexte, la présence du capitaine de l’Équipe de France pourrait changer beaucoup de choses.

En attendant, le Real Madrid devra tenter de résister à Manchester City sans son arme offensive numéro un lors de ce premier duel européen très attendu.

Real MadridLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, Real Madrid