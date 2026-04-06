À deux jours du choc entre le MPSG et Liverpool e quarts dz finale aller de la Ligue des Champions (21h), au Parc des Princes, Luis Enrique pourrait bien surprendre.

Le PSG arrive lancé. Pendant que Paris gérait tranquillement contre Toulouse (3-1) en faisant tourner, Liverpool FC a sombré face à Manchester City (0-4). Un revers brutal, encaissé avec neuf titulaires, qui en dit long sur la dynamique actuelle des Reds. Côté parisien, Luis Enrique continue d’imposer sa méthode. Rotation assumée, gestion millimétrée des temps de jeu, et même deux jours de repos accordés au groupe. Résultat : des cadres comme Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha ou João Neves arrivent frais pour ce rendez-vous.

Une surprise dans le onze du PSG ?

C’est la seule interrogation côté PSG. Selon L’Équipe, entraîneur espagnol pourrait être tenté de repositionner Nuno Mendes plus haut, quitte à sacrifier un élément offensif majeur, notamment en l’absence de Bradley Barcola. Une option crédible… mais pas la tendance principale.

Le onze attendu reste solide : Safonov – Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

En face, le climat est tout autre. La tempête médiatique touche autant Arne Slot que ses cadres. Symbole de ce malaise, Virgil van Dijk a reconnu : « On a lâché, on a laissé tomber tout le monde ». Même Mohamed Salah est pointé du doigt, dans un contexte où la défense Ibrahima Konaté – Virgil van Dijk inquiète. Une fragilité rare pour un club habitué aux sommets européens.

Une première historique au Parc

Au-delà du terrain, ce match marque un tournant. Pour la première fois, le quota UEFA des supporters visiteurs sera pleinement respecté au Parc des Princes, avec 2 376 fans de Liverpool attendus. Un symbole fort, quatre ans après le traumatisme de la finale de Ligue des champions de l’UEFA 2022 au Stade de France, qui avait profondément marqué les supporters anglais.

Cette fois, le contexte est apaisé. Aucun antagonisme majeur, pas de dispositif exceptionnel, mais une vigilance renforcée avec l’installation d’un filet de sécurité. Tous les ingrédients sont réunis. Un PSG sûr de sa force, un Liverpool en doute… et peut-être, déjà, un tournant dans cette confrontation européenne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League