Équipe de France : le Real Madrid fonce sur Deschamps, l’OM définitivement hors-jeu

L’avenir de Didier Deschamps commence déjà à s’écrire… et pourrait bien prendre une tournure spectaculaire. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026, plusieurs grands clubs européens suivent attentivement sa situation. Parmi eux, le Real Madrid, qui aurait déjà inscrit son nom sur une short-list d’entraîneurs pour la saison prochaine, selon RMC Sport.

Une fin de cycle avec les Bleus

Après plus de 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps s’apprête à tourner une page historique. Nommé en 2012, il aura marqué une génération entière, notamment avec le sacre mondial en 2018 et une finale en 2022.

Son départ, déjà officialisé pour l’été 2026, ouvre une nouvelle ère pour les Bleus. Sauf retournement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait lui succéder, alimentant encore un peu plus les spéculations autour de l’avenir de Deschamps.

Le Real Madrid en quête d’un nouveau leader

Du côté du Real Madrid, la situation sportive pousse à anticiper un changement. Depuis le départ de Carlo Ancelotti en 2025, le club madrilène peine à retrouver son niveau d’excellence, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions.

Les expériences récentes sur le banc, notamment avec Xabi Alonso puis Álvaro Arbeloa, n’ont pas permis de stabiliser le projet sportif. Dans ce contexte, le président Florentino Pérez explore plusieurs profils capables de redonner une dynamique gagnante.

C’est là que Didier Deschamps entre en jeu.

Pourquoi Deschamps séduit Madrid

Le profil de Deschamps coche plusieurs cases essentielles pour un club comme le Real Madrid :

1. Un leader reconnu

Partout où il est passé — de Monaco à la Juventus, en passant par Marseille — Deschamps a démontré sa capacité à gérer des vestiaires complexes. Une qualité essentielle dans un club rempli de stars.

2. Une culture de la victoire

Son palmarès parle pour lui : Ligue 1 avec l’OM, finale de Ligue des champions avec Monaco, et surtout une Coupe du monde avec la France. Sa capacité à performer dans les grands rendez-vous est un argument de poids.

3. Des connexions déjà en place

Autre avantage stratégique : sa relation privilégiée avec certains cadres madrilènes comme Kylian Mbappé ou Aurélien Tchouaméni. Sans oublier sa maîtrise de l’espagnol, un atout non négligeable pour une adaptation rapide.

Un avenir encore ouvert, l’OM hors-jeu

Pour l’instant, Didier Deschamps reste concentré sur ses objectifs avec l’équipe de France. Sous contrat jusqu’en 2026, il ne souhaite pas se projeter publiquement sur la suite.

Mais en coulisses, une chose est claire : les sollicitations sont nombreuses, en Europe comme ailleurs. Entre un possible défi au Real Madrid et d’autres opportunités prestigieuses, le technicien français aura l’embarras du choix. Récemment, une rumeur concernant un possible retour à l’OM était apparue, surtout chez les supporters, mais on imagine mal Deschamps revenir à Marseille, et ce même sans la concurrence du Real.

Un dossier à suivre de très près

Si aucune décision n’est imminente, l’intérêt du Real Madrid confirme une tendance : Didier Deschamps reste l’un des entraîneurs les plus respectés du football mondial.

À l’approche de 2026, son avenir pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato des entraîneurs.