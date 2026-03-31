Équipe de France : Deschamps bientôt lié à une star du RC Lens ?

Alors que Philippe Diallo n’a plus voulu s’exprimer sur le futur sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps pourrait bien voir son avenir lié à un joueur qui flambe au RC Lens.

La succession de Didier Deschamps sur le banc de l’Équipe de France continue d’alimenter les débats à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Après avoir récemment laissé entendre qu’il connaissait déjà l’identité du prochain sélectionneur, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), a décidé de mettre un terme aux spéculations publiques jusqu’à la fin du Mondial.

Diallo stoppe les révélations sur le prochain sélectionneur

Invité à s’exprimer sur l’identité du prochain sélectionneur, Philippe Diallo a déclaré qu’il ne reviendrait plus sur ce sujet avant la conclusion du Mondial. « Je ne m’exprime plus sur la question du sélectionneur. J’ai tout dit. J’ai dit quelle serait la période. J’ai dit quel serait à peu près le profil. Maintenant, il faudra attendre l’après-Coupe du monde pour reparler de cette question », a-t-il affirmé pour RMC Sport, balayant les questions autour de Zidane sans le nommer explicitement.

Selon plusieurs médias et sources proches du dossier, Zinédine Zidane demeure le grand favori pour reprendre les rênes de l’Équipe de France à l’issue du Mondial. Sa stature iconique dans le football français, son palmarès comme entraîneur et son attrait populaire en font un candidat naturel pour succéder à Deschamps.

Didier Deschamps, une carrière loin d’être terminée

Alors que son contrat avec les Bleus prendra fin après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps ne semble pas envisager de raccrocher définitivement. Depuis plusieurs mois, des contacts avec le football saoudien ont été évoqués, Deschamps confirmant lui-même avoir eu des discussions avec des clubs du royaume. Selon L’Équipe, il a même fait part à son groupe que l’Arabie saoudite pouvait effectivement l’attirer.

Un poste en sélection saoudienne pourrait se concrétiser, d’autant que, selon une rumeur parue ces dernières heures, l’actuel sélectionneur Hervé Renard aurait été licencié, et que son dernier match se jouera face à la Serbie en amical ce mardi soir. En Europe, l’AS Rome, Naples ou encore l’Inter Milan pourraient changer d’entraîneur et donc ouvrir un poste pour Deschamps.

Un lien avec Saud Abdulhamid, joueur du RC Lens

Un élément intéressant du point de vue sportif est la présence en Ligue 1 du latéral droit Saud Abdulhamid, international saoudien évoluant au RC Lens en prêt de l’AS Rome. Si Deschamps venait effectivement rejoindre la sélection saoudienne après le Mondial, il sera donc le nouvel entraîneur d’Abdulhamid, qui s’est imposé comme un titulaire en Ligue 1 sous le maillot lensois.

Cette perspective, bien que spéculative à ce stade, offre une connexion sportive intrigante entre l’avenir de Deschamps et un joueur saoudien qui fait office de star au RC Lens vu l’engouement qu’il suscite à chaque fois que le club artésien le met en avant sur ses réseaux sociaux. Reste à voir si Abdulhamid sera bien Lensois la saison prochaine…

Un suspense entretenu jusqu’à l’été

Avec Diallo qui refuse désormais de commenter publiquement le dossier du futur sélectionneur et Deschamps qui explore ses options pour l’après-Équipe de France, le feuilleton est loin d’être terminé. La décision officielle sur le successeur ne devrait intervenir qu’après la Coupe du Monde 2026, et tous les regards restent tournés vers l’avenir du football tricolore.