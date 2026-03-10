RC Lens Mercato : l’AS Roma répond déjà aux Sang et Or pour l’avenir d’Abdulhamid

S’il a été rapporté que le RC Lens comptait lever l’option d’achat pour Saud Abdulhamid, l’AS Roma a riposté.

Alors que RC Lens vit une saison 2025‑2026 remarquable en Ligue 1, un nom continue d’alimenter le marché des transferts et les discussions : Saud Abdulhamid. Le latéral droit saoudien, actuellement prêté par l’AS Roma au club nordiste, est au cœur d’un dossier chaud entre Lens, la Roma et plusieurs autres clubs européens.

Une révélation qui relance les débats

Selon des informations du média Planeta Roma, le directeur sportif de la Roma, Frederic Massara, étudierait la possibilité de rapatrier Abdulhamid — une information qui intervient alors que plusieurs clubs européens suivent avec intérêt l’international saoudien, notamment en Premier League. Le média rapporte également que « grâce à ses caractéristiques — vitesse, profondeur offensive et capacité à parcourir toute la ligne — Abdulhamid pourrait bien s’intégrer dans le système de Gian Piero Gasperini, un entraîneur qui exploite au maximum les latéraux à vocation offensive ».

Comme relayé sur notre site ce mardi, le RC Lens, pour sa part, voudrait lever l’option d’achat autour de 3,5 millions d’euros pour conserver le joueur, mais la Roma dispose d’une contre‑option – estimée à 4 millions. Cette mécanique contractuelle offre à la Roma une marge de manœuvre intéressante en cas de forte progression du joueur, tout en garantissant une stabilité financière pour le club lensois.

Un contexte sportif propice pour Lens

Sur le terrain, Abdulhamid est l’un des artisans de la saison solide des Sang et Or, marquant même l’histoire en devenant le premier joueur saoudien à scorer en Ligue 1 avec Lens, participant pleinement à des résultats importants comme la victoire 3‑0 contre Metz.

Ce rendement confirme l’intelligence sportive de Lens, qui a transformé un prêt en une opportunité d’intégrer durablement un élément clé tout en maîtrisant les aspects financiers du dossier. Dans un championnat où la lutte pour les places européennes s’intensifie, garder Abdulhamid pourrait s’avérer décisif pour atteindre les objectifs du club artésien.

Négociations et décisions à venir

Du côté de la direction lensoise, des négociations actives seraient en cours pour finaliser l’avenir du joueur, montrant la volonté du club de le stabiliser dans son effectif avant l’ouverture du mercato estival.

En cas de retour à la Roma, Lens devrait se positionner pour sécuriser à nouveau son arrière droit ou chercher une alternative de qualité pour ne pas perdre en dynamique collective. Une stratégie qui pourrait aussi renforcer la perception du club comme destination européenne attractive pour les talents en devenir.