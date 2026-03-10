À LA UNE DU 10 MAR 2026
[16:10]FC Nantes : gros rebondissement pour Aristouy malgré l’annonce d’Halilhodžić !
[15:45]RC Lens Mercato : la première recrue de l’été se précise, et elle est déjà historique !
[15:30]PSG Mercato : un ancien parisien affole l’Europe
[15:00]RC Lens Mercato : après avoir recalé le LOSC, il est poussé à prolonger au Racing ! 
[14:40]OM : après Marseille, De Zerbi a déjà une cible dans le dos !
[14:20]FC Nantes : Aristouy n’aurait pas fait l’unanimité dans le vestiaire des Canaris !
[13:50]FC Barcelone : Lamine Yamal, la métamorphose qui change tout
[13:23]PSG : Luis Enrique annonce des mauvaises nouvelles avant Chelsea
[13:17]PSG Mercato : un ex gardien des Girondins de Bordeaux recruté, le nouveau Griezmann à Paris !
[13:00]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA dévoile les futurs champions, l’ASSE et le FC Nantes en force !
RC Lens Mercato : la première recrue de l’été se précise, et elle est déjà historique !

Par William Tertrin - 10 Mar 2026, 15:45
💬 Commenter
Convaincu par les performances de Saud Abdulhamid, le RC Lens aurait pris la décision de lever l’option d’achat auprès de l’AS Roma.

L’été dernier, le RC Lens bouclait un joli coup au nez et à la barbe de Toulouse, autre club de Ligue 1 sur les rangs, pour faire venir Saud Abdulhamid. Le piston droit de l’AS Roma s’est engagé sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 500 000 €, avec option d’achat à 3,5 M€. Mais les Giallorossi peuvent exercer une contre-option d’achat en ajoutant 500 000 €, soit 4 M€.

La Roma tentée d’activer la contre-option ?

Si le Saoudien a dû se contenter de quelques entrées en jeu en début de saison, il est en train de profiter pleinement de la blessure de Ruben Aguilar pour monter en puissance sur le côté droit. La preuve, il vient de marquer son premier but en Ligue 1 dimanche dernier contre le FC Metz. Un moment historique, car après être devenu le premier Saoudien à jouer en Ligue 1, il est donc devenu le premier buteur de son pays dans l’histoire du championnat français, et même des 5 grands championnats plus globalement !

Des performances qui ont convaincu le RC Lens, qui se serait décidé à lever l’option à l’issue de la saison, selon le compte X @iOnlyRide, confirmé par le compte @Talents_Saudi également. Auteur de 2 buts et 4 passes dé avec Lens depuis son arrivée, Abdulhamid est vraiment en train de prendre de l’épaisseur à droite, et Aguilar devra être costaud pour retrouver sa place. Reste désormais à voir si la Roma activera, ou non, sa contre-option dans le but de revendre le joueur beaucoup plus cher. Pour rappel, il garde une très grosse cote dans son pays d’origine, où il a été cité pour un retour à l’envoyeur l’hiver dernier.

