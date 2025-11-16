RC Lens : en manque de temps de jeu, un joueur lensois reçoit un précieux soutien

Cantonné à un rôle de remplaçant au RC Lens, Saud Abdulhamid a tout de même pu compter sur le soutien d’Hervé Renard, son sélectionneur.

Au RC Lens, la concurrence est rude, et tous les joueurs ne bénéficient pas du même temps de jeu. Parmi eux, Saud Abdulhamid se retrouve souvent sur le banc (195 minutes jouées cette saison), lui qui doit faire face à la concurrence féroce de Ruben Aguilar. Pierre Sage ne l’a même pas convoqué pour le match contre Monaco juste avant la trêve. Le latéral droit saoudien, prêté par l’AS Roma et arrivé au RC Lens pour apporter de la profondeur à l’effectif, peine à s’imposer comme titulaire indiscutable dans une équipe lensoise performante cette saison.

Un cap franchi pour Abdulhamid

Cependant, le joueur n’est pas laissé à lui-même et reçoit un soutien important de la part de son sélectionneur national, Hervé Renard. Ce dernier, qui a suivi de près l’évolution de ses joueurs, a tenu à saluer les efforts et la progression d’Abdulhamid malgré son manque de temps de jeu en club. « Aller en Europe n’est jamais simple pour un joueur saoudien : le niveau est très relevé et les entraîneurs ne connaissent pas forcément le profil des joueurs d’ici. Il faut du temps pour convaincre, s’adapter vite… mais je suis certain de sa réussite », a déclaré le technicien français, soulignant l’importance de la patience et de l’adaptation dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1.

Hervé Renard a également mis en avant la progression du joueur, qui, selon lui, a franchi un cap important en jouant avec Lens. « Jouer avec le dauphin de Ligue 1 cette saison (Lens est 3e au classement, à égalité avec l’OM, 2e), dans une concurrence aussi forte, montre à quel point il a franchi un cap », a-t-il ajouté. Ces mots viennent rappeler qu’un joueur ne se mesure pas uniquement à son temps de jeu mais aussi à sa capacité à s’adapter, à progresser et à se montrer lors des occasions qui lui sont offertes.

Du temps de jeu pour Abdulhamid en sélection

En sélection nationale, Saud Abdulhamid a eu récemment l’opportunité de débuter un match amical contre la Côte d’Ivoire. Aligné latéral droit, il a disputé la première période avant de céder sa place, et peut espérer avoir à nouveau du temps de jeu face à l’Algérie mardi. Cette expérience en sélection lui permet de continuer à gagner en confiance et en rythme malgré le rôle secondaire qu’il occupe en club. Titulaire à une seule reprise, lors de la défaite à Metz (2-0), il avait vécu un match assez compliqué.

Pour le RC Lens, cette situation illustre un défi commun : comment gérer un effectif étoffé et des talents internationaux tout en assurant une cohésion d’équipe et un temps de jeu équitable. Pour Abdulhamid, le message de soutien de Hervé Renard est un encouragement précieux, rappelant qu’avec de la patience et du travail, ses efforts finiront par payer. La route vers la titularisation pourrait encore être longue, mais le joueur saoudien dispose désormais d’un allié de poids pour l’accompagner dans sa progression.