RC Lens Mercato : une arrivée historique détournée par la Premier League cet été ?

En prêt de l’AS Roma, Saud Abdulhamid pourrait bien rester au RC Lens la saison prochaine, même si la Premier League l’observe.

Le 3 août dernier, le RC Lens annonçait une arrivée historique, celle de Saud Abdulhamid en prêt de l’AS Roma pour 500 000 euros. Le piston droit est devenu le premier saoudien de l’histoire à évoluer à Lens, et en Ligue 1. Depuis, le joueur de 26 ans a disputé 18 matchs avec le RCL, pour un bilan d’un but et quatre passes décisives en 807 minutes jouées. Un ratio pas si mal pour un joueur amené à évoluer dans un rôle de doublure, derrière Ruben Aguilar. Et les sollicitations se bousculent déjà pour Abdulhamid, associé à un retour en Arabie saoudie en fin de mercato hivernal.

La Premier League aux trousses d’Abdulhamid

En effet, selon TEAMtalk, Newcastle United (10e de Premier League) suivrait de près Abdulhamid pour attirer un nouveau latéral droit avec les départs prévus de Kieran Trippier et Emil Krafth. Everton (8e de PL) serait aussi sur le coup. De plus, le RC Lens envisagerait de lever l’option d’achat de 3,5 millions, même si la Roma détient aussi une clause de rachat de 4 millions. Avec probablement une coupe d’Europe à jouer la saison prochaine, Lens devra disposer d’un effectif assez conséquent, et l’apport d’un Saud Abdulhamid à droite ne serait pas négligeable du tout.

Il y a quelques jours, Pierre Sage déclarait d’ailleurs à son sujet : « Aujourd’hui, pour moi, il est complètement adapté au football européen, à la fois dans l’approche du métier, la gestion de ses semaines et la gestion de ses matchs. Effectivement, c’est un joueur qui a déjà beaucoup plus joué que lors de son expérience précédente à la Roma, alors qu’on n’est qu’à la moitié de la saison. Donc ça laisse augurer de bonnes choses pour lui et, au vu des infos que je vous ai données avant sur son évolution et son intégration au football européen, c’est plutôt positif ». Reste à voir si Abdulhamid restera Lensois la saison prochaine…