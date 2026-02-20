À LA UNE DU 20 FéV 2026
[23:00]OM : Højbjerg se lâche après la défaite à Brest
[22:40]Brest – OM (2-0) : première ratée pour Beye, les tops et flops marseillais
[22:30]ASSE : les concurrents se trouent, les Verts peuvent frapper un grand coup contre Laval
[22:05]PSG : Paris signe la fin du long feuilleton avec Mbappé (Real Madrid)
[21:44]OL : décision fracassante en coulisses pour l’avenir de Paulo Fonseca
[21:31]FC Nantes : un coup dur vient plomber un peu plus les Canaris dans leur mission maintien
[20:44]RC Lens Mercato : une arrivée historique détournée par la Premier League cet été ?
[19:47]Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise
[19:32]Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa
[19:17]RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une arrivée historique détournée par la Premier League cet été ?

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 20:44
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

En prêt de l’AS Roma, Saud Abdulhamid pourrait bien rester au RC Lens la saison prochaine, même si la Premier League l’observe.

Le 3 août dernier, le RC Lens annonçait une arrivée historique, celle de Saud Abdulhamid en prêt de l’AS Roma pour 500 000 euros. Le piston droit est devenu le premier saoudien de l’histoire à évoluer à Lens, et en Ligue 1. Depuis, le joueur de 26 ans a disputé 18 matchs avec le RCL, pour un bilan d’un but et quatre passes décisives en 807 minutes jouées. Un ratio pas si mal pour un joueur amené à évoluer dans un rôle de doublure, derrière Ruben Aguilar. Et les sollicitations se bousculent déjà pour Abdulhamid, associé à un retour en Arabie saoudie en fin de mercato hivernal.

La Premier League aux trousses d’Abdulhamid

En effet, selon TEAMtalk, Newcastle United (10e de Premier League) suivrait de près Abdulhamid pour attirer un nouveau latéral droit avec les départs prévus de Kieran Trippier et Emil Krafth. Everton (8e de PL) serait aussi sur le coup. De plus, le RC Lens envisagerait de lever l’option d’achat de 3,5 millions, même si la Roma détient aussi une clause de rachat de 4 millions. Avec probablement une coupe d’Europe à jouer la saison prochaine, Lens devra disposer d’un effectif assez conséquent, et l’apport d’un Saud Abdulhamid à droite ne serait pas négligeable du tout.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Il y a quelques jours, Pierre Sage déclarait d’ailleurs à son sujet : « Aujourd’hui, pour moi, il est complètement adapté au football européen, à la fois dans l’approche du métier, la gestion de ses semaines et la gestion de ses matchs. Effectivement, c’est un joueur qui a déjà beaucoup plus joué que lors de son expérience précédente à la Roma, alors qu’on n’est qu’à la moitié de la saison. Donc ça laisse augurer de bonnes choses pour lui et, au vu des infos que je vous ai données avant sur son évolution et son intégration au football européen, c’est plutôt positif ». Reste à voir si Abdulhamid restera Lensois la saison prochaine…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot