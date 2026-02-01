RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, un autre mouvement inattendu se profile

Dans cette fin de mercato hivernal déjà marquée par la probable arrivée surprise de Allan Saint-Maximin, le RC Lens pourrait être au cœur d’un nouveau feuilleton de transferts. Selon les médias saoudiens, des négociations seraient en cours pour un retour de Saud Abdulhamid à Al-Hilal, après son prêt au club artésien depuis l’AS Roma.

Un retour à Al-Hilal pour Abdulhamid ?

Le latéral droit saoudien, âgé de 26 ans, est actuellement en prêt à RC Lens jusqu’à la fin de la saison, après avoir quitté Al-Hilal pour rejoindre l’AS Roma en 2024. D’après ces sources, Al-Hilal aurait formulé une offre salariale annuelle très élevée — environ 9 millions d’euros — et le joueur serait favorable à ce retour dans son ancien club. Le deal envisagé inclurait un retour sous forme de prêt, ce qui pourrait permettre à Abdulhamid de quitter temporairement Lens avant l’expiration du prêt actuel.

Arrivé cet été à Lens avec l’étiquette de pionnier saoudien en Ligue 1 — une première pour un joueur de son pays et un symbole fort pour le club — Abdulhamid n’a pas toujours été titulaire indiscutable malgré de belles qualités athlétiques et techniques. Ce possible retour en Arabie saoudite interviendrait quelques mois seulement après son arrivée, et pourrait entraîner une réorganisation du poste de latéral droit chez les Sang et Or.

Quelles options pour le remplacer ?

Pour Lens, c’est tout de même une perte inattendue d’un joueur déjà intégré au groupe, et ce même s’il était derrière Ruben Aguilar dans la hiérarchie. Pour Abdulhamid, c’est l’opportunité de s’installer dans un environnement connu et de bénéficier d’un rôle plus important. Et pour Al-Hilal, il s’agir d’un renfort sur le couloir droit à moindre coût si la formule de prêt se confirme.

Reste désormais à voir si le RC Lens recrutera un nouveau piston droit d’ici lundi 20h. Il y a plusieurs semaines, la rumeur Ignace Van der Brempt (23 ans, Côme) avait été évoquée, mais démentie par Jean-Louis Leca. Dans une autre mesure, Ismaëlo Ganiou peut également occuper ce rôle, sachant que Kyllian Antonio peut prendre sa place en défense centrale, avant le retour de Jonathan Gradit d’ici la fin de la saison. Les autres jeunes, Anthony Bermont ou encore Erawan Garnier sont aussi des options.