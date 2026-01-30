RC Lens : Gradit fait une grande annonce sur son retour

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

En marge du match entre le RC Lens et Le Havre, le défenseur central des Sang et Or, Jonathan Gradit, a donné de ses nouvelles.

Victime d’une fracture du tibia-péroné de la jambe droite à l’entraînement, Jonathan Gradit est éloigné des terrains depuis fin novembre dernier. Le défenseur central du RC Lens poursuit sa convalescence et a récemment entamé sa phase de réathlétisation.

Gradit annonce qu’il reviendra d’ici la fin de la saison

Présent au micro de Ligue 1+ à la mi-temps du match d’ouverture de la 20e journée entre le RC Lens et Le Havre, Jonathan Gradit a donné de ses nouvelles et est notamment revenu sur le large soutien reçu après sa blessure. « J’ai eu le soutien de toute une équipe, de tout un club et du monde du foot aussi, qui m’a fait chaud au cœur. »

Questionné ensuite sur la date de son retour à la compétition, l’ancien Caennais est resté prudent, sans avancer d’échéance précise. Il s’est toutefois voulu rassurant, assurant qu’il jouerait cette saison. « Avant la fin de saison, c’est certain », a-t-il confié.