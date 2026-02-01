RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !

Le RC Lens s’active encore en cette fin de mercato ! Si Jean-Louis Leca a déclaré que le mercato était terminé, il n’en est rien ! Plus tôt ce dimanche, on évoquait l’avenir d’Allan Saint‑Maximin, qui a pris un tournant inattendu cet hiver. Après une saison agitée, l’ailier français a quitté le Club América (3 buts et 2 passes dé), quelques mois seulement après son arrivée au Mexique, en raison d’actes de racisme visant ses enfants, qu’il a dénoncés publiquement sur ses réseaux sociaux.

Un gros coup de dernière minute

Libre de tout contrat depuis ce départ, Saint‑Maximin — 28 ans — est redevenu une option sur le marché, malgré un parcours récent mouvementé (Al‑Ahli, prêt à Fenerbahçe, puis Club América). Et d’après Foot Mercato et d’autres médias, l’attaquant se trouve actuellement à la Gaillette, le centre d’entraînement du RC Lens, et a trouvé un accord avec les Sang et Or.

Si cette arrivée se concrétise, ce serait à la fois un nouveau coup médiatique et sportif pour Lens, qui densifie son secteur offensif après le départ de Morgan Guilavogui. L’attaquant formé à l’ASSE et passé par Monaco, Nice ou encore Newcastle va revenir en Ligue 1 (111 matchs). Pour rappel, Saint‑Maximin connaît très bien Leca pour avoir joué avec lui au SC Bastia en 2016-2017. Les très bonnes relations entre les deux hommes ont logiquement facilité le deal, et Lens a devancé le Paris FC, également intéressé par le joueur.