À LA UNE DU 1 FéV 2026
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
[19:45]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !
[19:30]LOSC : après la défaite face à l’OL, Genesio envoie tout valser !
[19:09]OL : la drôle de réponse de Fonseca pour la Ligue des Champions
[18:43]OM : l’état d’urgence déclaré, une grosse réunion est prévue à Marseille !
[18:20]ASSE Mercato : en plus de Jubal, les Verts ont un autre ancien de Ligue 1 dans le viseur
[18:04]OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !
[17:54]Real Madrid : quand Arbeloa se sert du Seigneur des anneaux… pour défendre son bilan
[17:36]FC Nantes Mercato : les Canaris rendent un gros service au PSG et au FC Barcelone pour Tati
[17:17]Stade Rennais Mercato : le SRFC casse sa tirelire pour le remplaçant de Meïté et bloque un indésirable
RC Lens Mercato : Leca a bouclé un dernier gros coup, c’est un ancien de l’ASSE !

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 19:45
Jean-Louis Leca saluant un dirigeant avec OM-Lens.
Le RC Lens s’active encore en cette fin de mercato ! Si Jean-Louis Leca a déclaré que le mercato était terminé, il n’en est rien ! Plus tôt ce dimanche, on évoquait l’avenir d’Allan Saint‑Maximin, qui a pris un tournant inattendu cet hiver. Après une saison agitée, l’ailier français a quitté le Club América (3 buts et 2 passes dé), quelques mois seulement après son arrivée au Mexique, en raison d’actes de racisme visant ses enfants, qu’il a dénoncés publiquement sur ses réseaux sociaux.

Un gros coup de dernière minute

Libre de tout contrat depuis ce départ, Saint‑Maximin — 28 ans — est redevenu une option sur le marché, malgré un parcours récent mouvementé (Al‑Ahli, prêt à Fenerbahçe, puis Club América). Et d’après Foot Mercato et d’autres médias, l’attaquant se trouve actuellement à la Gaillette, le centre d’entraînement du RC Lens, et a trouvé un accord avec les Sang et Or.

Si cette arrivée se concrétise, ce serait à la fois un nouveau coup médiatique et sportif pour Lens, qui densifie son secteur offensif après le départ de Morgan Guilavogui. L’attaquant formé à l’ASSE et passé par Monaco, Nice ou encore Newcastle va revenir en Ligue 1 (111 matchs). Pour rappel, Saint‑Maximin connaît très bien Leca pour avoir joué avec lui au SC Bastia en 2016-2017. Les très bonnes relations entre les deux hommes ont logiquement facilité le deal, et Lens a devancé le Paris FC, également intéressé par le joueur.

