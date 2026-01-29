RC Lens Mercato : une grosse annonce tombe, des supporters ne comprennent pas

La tension du mercato d’hiver est retombée du côté de Bollaert. Jean-Louis Leca vient de poser les jalons pour la suite de la saison du RC Lens : pas de nouveaux renforts à attendre, mais une ambition réaffirmée pour l’Europe et le podium. Le discours est clair, direct, résolument tourné vers la performance et la sérénité.

Les ambitions retrouvées du RC Lens

Après un début de saison mesuré, le club artésien relève la tête et regarde, enfin, vers le très haut du tableau. Pour Jean-Louis Leca, il n’est plus question de cacher les objectifs du RCL. “On a l’ambition de le faire. En début d’année, les objectifs n’étaient pas de finir dans les trois premiers. Maintenant, quand on voit les six mois passés, on se fixe cette ambition-là : on veut aller jouer une Coupe d’Europe et on espère tous que ce soit la plus belle”, lâche-t-il au sujet de la Ligue des Champions, pour RTL.

Cette évolution d’objectif s’appuie sur une dynamique collective positive, matérialisée par un appel au calme, à l’énergie et à la continuité : “Continuons à être ce qu’on est, continuons à être calmes et continuons à être dans la même énergie de travail, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas.”

Mercato d’hiver : la décision ferme de Jean-Louis Leca

Le message est limpide : le RC Lens ferme la porte aux mouvements de dernière minute sur le marché. “Hormis le moindre pépin, on ne bougera plus.” Voilà de quoi clore le suspense du mercato. Côté arrivées, le club a posé ses valises sur trois renforts clés : Amadou Haïdara, milieu international malien à fort potentiel, Arthur Masuaku et Mathieu Gorgelin. En parallèle, l’effectif enregistre le départ de Morgan Guilavogui, qui prend la direction du Real Salt Lake en MLS, contre environ 5,5 millions d’euros.

Pour l’état-major sang et or, l’effectif est désormais “armé”. Malgré l’absence de renforts offensifs supplémentaires, la ligne est tracée : priorité à la stabilité et à la confiance dans le groupe en place.

Pas d’attaquant cet hiver, les supporters divisés

La décision de ne plus bouger interroge, alors que le calendrier s’annonce dense et que la saison avance. Le RC Lens pourra-t-il tenir la cadence jusqu’au bout ? Avec les profils polyvalents de ses nouvelles recrues, à l’image d’Amadou Haïdara – fort de ses 50 sélections internationales avec le Mali et expérimenté en Bundesliga – le collectif affiche des solutions de qualité au milieu et sur les côtés.

Sur X, beaucoup de supporters pensent que le RCL aurait dû recruter un attaquant de plus, et ce malgré l’émergence d’Anthony Bermont :

« Alors content de laisser sa chance à Bermont, mais aussi un peu de crainte. Vu la saison qu’on réalise, on va forcément essayer de finir le plus haut possible. Mais ça peut vite devenir léger si Sima et Bermont ne répondent pas présent offensivement », « Manque d’ambition à mon sens… clairement. Tu peux aller chercher quelque chose d’historique pour le club mais tu vas juste espérer avoir de la chance… je ne comprend pas mais bref… », « Confiance au Board, mais vu la la tournure que prend la saison, j’aurais réinvesti un peu », « Mhhh offensivement ça fait peur quand même… ».

Mais le message envoyé par la direction est limpide : Lens n’a pas l’intention de se disperser. La stabilité pourrait devenir la meilleure arme pour conserver cet élan.