RC Lens Mercato : Guilavogui, par ici la sortie !

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 22:20
Le RC Lens a trouvé une porte de sortie à son attaquant Morgan Guilavogui, cantonné au banc par Pierre Sage.

C’est bien sans son défenseur central autrichien Saimon Baidoo, touché aux ischios, que le RC Lens affrontera l’OM samedi pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Le staff du RCL ne va prendre aucun risque avec un joueur aussi important. Un vrai coup dur car Baidoo est un élément incontournable de la défense à trois de Pierre Sage. L’ancien lyonnais a décidé de faire appel à 21 joueurs, dont Mathieu Gorgelin. En revanche, pas de Morgan Guilavogui dans son groupe, et pour cause puisque l’attaquant est en instance de départ.

Guilavogui vers la MLS

De retour du FC St. Pauli (Bundesliga) où il avait inscrit 7 buts, l’international guinéen ne s’est guère montré à son avantage et n’entre plus dans les plans de Pierre Sage avec seulement 3 titularisations en Ligue 1 et 1 seul but. Selon Foot Mercato, l’attaquant de 27 ans est en partance pour les États-Unis où le club de Real Salt Lake l’attend pour renforcer son secteur offensif via un transfert. Une bonne nouvelle pour lui, et pour le RC Lens.

