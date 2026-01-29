Le prêt de Goduine Koyalipou à Angers et le probable départ de Morgan Guilavogui aux Etats-Unis ont réduit le secteur offensif du RC Lens à sa plus simple expression. Parce qu’une recrue va bientôt arriver ?

Ce n’est pas encore officiel mais ça ne devrait plus tarder : le SCO d’Angers va enregistrer l’arrivée de Goduine Koyalipou jusqu’à la fin de la saison. Prêté l’été dernier à Levante, l’attaquant du RC Lens ne s’est pas imposé en Espagne. Il va tenter de se relancer en Anjou, où le Racing aime envoyer les joueurs dont il ne sait pas quoi faire (Hervé Koffi). En parallèle, Morgan Guilavogui va quitter l’Artois. Décevant depuis son arrivée en 2023, le polyvalent attaquant devrait s’engager avec Salt Lake City. Ce qui fera donc deux joueurs offensifs en moins pour Pierre Sage.

Plus que 4 joueurs en attaque

D’où cette question posée par le site AllezLens.fr : ces deux départs vont-ils entraîner le recrutement d’un attaquant d’ici la fin du mercato hivernal ? Car il ne reste qu’Odsonne Edouard, Wesley Saïd, Florian Sotoca et Rayan Fofana dans l’effectif pour occuper ce rôle dans l’équipe. Si cela pourrait être suffisant pour mener à bien le championnat et la Coupe de France jusqu’à la fin de la saison, il faudra nécessairement faire venir d’autres joueurs dans ce secteur en cas de qualification européenne. D’où la possibilité que Jean-Louis Leca recrute dès ce mois de janvier un nouvel attaquant.

L’idée d’AllezLens fait sens mais peut se heurter à la réalité économique du Racing. Auquel cas, un éventuel recrutement n’interviendrait qu’en fin de saison, une fois la manne de la Champions League assurée. Mais cela n’empêcherait évidemment pas Jean-Louis Leca de commencer à prospecter dès à présent…