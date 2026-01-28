RC Lens Mercato : Goduine Koyalipou vers un retour en Ligue 1

La tension monte autour de Goduine Koyalipou ! L’attaquant, encore sous contrat avec le RC Lens mais prêté à Levante, voit son avenir relancé : un club de Ligue 1 s’active pour lui en ces derniers jours du Mercato.

Après des débuts prometteurs, l’aventure espagnole de Koyalipou à Levante ne tourne plus vraiment à son avantage. Non titularisé depuis plusieurs matchs, son temps de jeu s’effrite et un départ anticipé se profile. Déjà, Levante souhaite mettre fin au prêt de Goduine Koyalipou par le RC Lens pour ouvrir la porte à une nouvelle opportunité dès cet hiver. Lens se retrouve donc, en quelques jours, à devoir rebattre les cartes du dossier.

Angers cible le joueur du RC Lens

Ce n’est pas la première fois que ces deux clubs se retrouvent autour d’une transaction offensive. On se souvient du prêt réussi d’Hervé Koffi à Angers, devenu un cadre après son arrivée. Plus rocambolesque, la situation de Rémy Labeau-Lascary : présenté officiellement, il avait finalement dû retourner à Lens. Cette nouvelle tentative pour Koyalipou s’inscrit donc dans une relation commerciale déjà très animée entre les deux formations.

Pour Angers, il y a urgence : le Mercato ferme dans cinq jours et la course pour renforcer le secteur offensif s’intensifie. Actuels 11e de Ligue 1, les Angevins veulent capitaliser sur leur bonne dynamique et viennent tout juste d’ajouter Branco Van den Boomen à leur effectif. Un nouveau prêt de Koyalipou serait un vrai coup pour acter ce virage offensif voulu par le club. Le Racing, de son côté, adapte sa stratégie selon les sorties entrantes et sortantes en toute vitesse.

Un prêt express de Koyalipou, estimé à 2,5 millions d’euros, pourrait tout chambouler pour l’attaque angevine, tout en offrant une solution à Lens pour fluidifier son effectif et à Levante d’ajuster ses choix avant la toute fin de la fenêtre hivernale. Les prochaines heures seront décisives.