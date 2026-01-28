RC Lens : Sage annonce un transfert imminent et deux coups durs face au Havre

À deux jours de la réception du Havre en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, Pierre Sage a livré une conférence de presse dense, entre état des forces en présence, analyse lucide du dernier match et annonce forte sur le mercato lensois.

Sur le plan médical, le RC Lens devra faire sans plusieurs éléments importants. « Johannes Chavez s’est de nouveau entraîné avec nous mais ne sera pas dispo », a précisé Pierre Sage. Même constat pour Baidoo et Masuaku, tous deux encore à l’écart : « Baidoo et Masuaku sont à part et ne seront pas disponibles ». Une absence temporaire pour Masuaku, puisque Pierre Sage a tenu à rassurer : « Masuaku devrait être dispo la semaine prochaine. Il peut jouer axe gauche et piston gauche », un détail loin d’être anodin dans l’équilibre tactique lensois.

Le coach du RC Lens est ensuite revenu sur la frustration née du dernier match à Marseille (1-3), pointant un manque de repères collectifs. « Quand on désorganise trop l’équipe, on manque de repères », a-t-il expliqué, avant d’évoquer les erreurs commises face à l’OM : « Face à l’OM, on n’a pas respecté un élément de notre pressing et en face on avait un adversaire de très haut niveau ». Une défaite qui a marqué les esprits dans le vestiaire : « On n’avait plus connu la frustration depuis longtemps ».

« Morgan Guilavogui est en instance de départ »

Pour autant, pas question de s’éloigner du cap fixé. Sage a rappelé la réaction attendue du groupe : « Après Metz, on s’était dit qu’il fallait rebondir. C’est cette thérapie qu’on a suivi, les objectifs ne changeaient pas ». Le message est clair avant d’affronter Le Havre : « Ce qui sera important, c’est de faire une bonne performance vendredi ».

Enfin, l’entraîneur du RC Lens a confirmé une information majeure concernant le mercato. « Morgan Guilavogui est en instance de départ », a-t-il lâché, laissant entendre qu’un transfert pourrait être bouclé très rapidement. Une annonce qui vient ajouter un peu plus de mouvement autour du RC Lens, à un moment clé de la saison.