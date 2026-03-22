Équipe de France : grosse annonce pour le successeur de Deschamps, 4 noms en plus de Zidane

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Le feuilleton du futur sélectionneur de l’équipe de France continue d’alimenter les débats. Alors que Didier Deschamps s’apprête à quitter son poste après la Coupe du monde 2026, la Fédération française de football entretient volontairement le suspense autour de son successeur.

Une annonce repoussée… mais déjà encadrée

Présent à un événement FIFA à Paris, Philippe Diallo a confirmé la ligne officielle : aucun nom ne sera dévoilé avant la fin du Mondial 2026. L’objectif est clair, préserver la sérénité du groupe France jusqu’au bout de la compétition.

Le président de la FFF a même précisé le calendrier : l’annonce interviendra juste après le dernier match des Bleus, que ce soit dès fin juin en cas d’élimination ou après la finale prévue mi-juillet. Une manière de verrouiller toute distraction médiatique autour des joueurs.

Interrogé sur l’identité du futur sélectionneur, Diallo a préféré ironiser : « la vie réserve plein de surprises », laissant planer le doute malgré un contexte déjà bien orienté, comme il l’a déclaré pour RMC Sport.

Zidane, favori évident pour prendre la relève

En coulisses, le nom de Zinedine Zidane s’impose comme une évidence. Libre depuis son départ du Real Madrid, l’ancien numéro 10 des Bleus apparaît comme la priorité de la Fédération.

Champion du monde 1998 et entraîneur au palmarès impressionnant, Zidane coche toutes les cases pour incarner la continuité du prestige français. Plusieurs sources concordent pour affirmer qu’il est le grand favori, même si aucune officialisation n’est attendue avant l’été 2026.

Mais malgré ce statut quasi acquis, la FFF garde une porte ouverte… et le débat reste bien vivant.

4 alternatives crédibles à Zidane selon l’IA

Si Zidane semble tenir la corde, d’autres profils peuvent sembler réalistes. Voici justement quatre noms listés par l’IA qui ressortent comme des successeurs potentiels :

Thierry Henry, l’option génération Bleus

Actuel technicien passé par les Espoirs, Henry connaît parfaitement les jeunes talents français. Son profil moderne et offensif incarne une transition naturelle vers la nouvelle génération.

Christophe Galtier, le pragmatique

Avec deux titres de champion de France avec le LOSC et le PSG, un très gros passage à l’ASSE avec une Coupe de la Ligue et une solide expérience des vestiaires exigeants, Galtier représente une solution dans la continuité du style Deschamps : efficacité et gestion humaine. Il entraîne actuellement le NEOM SC en Arabie saoudite.

Hervé Renard, le spécialiste des sélections

Habitué aux compétitions internationales, Renard possède une grande expérience des tournois courts. Son charisme et sa capacité à fédérer peuvent faire la différence. Déjà lié à la FFF avec son passé de sélectionneur de l’équipe de France féminine, il est actuellement coach de la sélection saoudienne.

Julien Stéphan, le pari audacieux

Plus jeune et tactiquement innovant, Stéphan incarne une nouvelle génération d’entraîneurs français. Un choix risqué mais potentiellement rafraîchissant. Évidemment connu pour son passage au Stade Rennais, il est sous contrat avec l’équipe anglaise de Queens Park Rangers.

Un choix stratégique pour l’avenir des Bleus

Après plus d’une décennie marquée par des succès majeurs — dont la Coupe du monde 2018 — Didier Deschamps laissera un héritage immense.

Son successeur devra gérer une équipe toujours compétitive, mais en pleine transition générationnelle. Entre continuité avec Zidane ou pari sur un profil différent, la décision de la FFF sera déterminante pour l’avenir des Bleus.

Une chose est sûre : malgré le flou entretenu par Philippe Diallo, le prochain sélectionneur est déjà au cœur de toutes les discussions… et le suspense ne fait que commencer.