Équipe de France : c’est très chaud pour Zidane, sa première grosse exigence a fuité

Les premières grandes exigences de Zinédine Zidane filtrent alors qu’il se rapproche sérieusement des Bleus. La FFF accélère en coulisses pour lui offrir un staff taillé sur-mesure, avec une grosse nouveauté…

FFF–Zidane : une négociation très avancée

Le dossier Zidane s’est embrasé dans les bureaux parisiens : la FFF multiplie les échanges avec la légende tricolore, tout en préservant l’apparence d’une totale sérénité autour de Didier Deschamps jusqu’à la Coupe du monde 2026. Officiellement, rien ne sera décidé avant le mois de juillet, mais la mécanique est bel et bien lancée pour préparer la succession, comme l’a évoqué L’Équipe ces dernières heures.

La prudence est de rigueur, mais difficile de masquer l’anticipation. Les négociations avancent, et la perspective de voir Zidane débarquer chez les Bleus à l’issue du Mondial fait déjà l’effet d’un secret de Polichinelle.

La « data » au cœur du projet : la première exigence de Zidane

La particularité de ces tractations ? Zidane n’a pas attendu d’être officiellement intronisé pour poser ses conditions. Sa principale demande : intégrer une cellule data d’envergure au sein du staff technique. Une mutation majeure pour la FFF, peu habituée à ce type de modernité dans son organigramme. L’analyse des données, des performances individuelles aux tendances de jeu, deviendrait ainsi un outil central sous l’ère Zidane.

Ce virage technologique serait la première brique de la révolution que souhaite impulser l’ancien coach du Real Madrid, dont l’exigence et l’innovation sont déjà la marque de fabrique. Ce point a d’ailleurs fait des remous dans les discussions internes, la Fédération étudiant la mutualisation de ce pôle d’experts avec d’autres sélections pour limiter les coûts.

Un staff XXL pour Zidane : du loyalisme, mais du neuf

Autre temps fort des coulisses : la composition du staff qui accompagnerait Zidane. Si l’équipe actuelle s’articule autour des fidèles de Deschamps, comme Guy Stéphan (adjoint), Cyril Moine (préparation physique), Franck Raviot (gardiens) et Raphaël Raymond (presse), Zidane prévoit d’élargir considérablement la cellule technique.

Parmi ses hommes de confiance, David Bettoni apparaît comme le bras droit idéal, fort de leur complicité et de leurs succès communs à Madrid. Mais la vraie nouveauté, c’est ce staff étoffé et structuré, pensé à la façon d’un grand club européen.

Real Madrid, incertitudes : la finalisation n’est pas encore jouée

Si la dynamique paraît inéluctable côté fédération, tout n’est pas encore ficelé pour l’après-Deschamps. En effet, le Real Madrid pourrait surveiller de près la situation, prêt à s’immiscer dans la danse du mercato en cas de possibilité. Rien n’est donc gravé dans le marbre côté profils du staff ou calendrier exact d’arrivée.

L’atmosphère côté FFF oscille : entre enthousiasme face à une vraie transition et réserve tant que Zidane n’a pas dit son dernier mot. Les tractations restent logiques, mais il faudra encore patienter pour lever les derniers doutes.

Une ère nouvelle se prépare, sous le sceau de la discrétion

La révolution Zidane n’a pas (encore) été cliquée par la FFF, mais l’organisation se structure déjà dans l’ombre. Entre l’apport d’une expertise data inédite chez les Bleus et la constitution d’un staff de haut niveau, tout est pensé pour épouser la vision du futur sélectionneur. La page Deschamps n’est pas officiellement tournée, pourtant l’après se dessine déjà… et il risque fort d’être marqué du sceau Zizou.