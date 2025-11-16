Équipe de France : Zidane futur sélectionneur des Bleus, une grosse annonce tombe !

À moins d’une énorme surprise de dernière minute, Zinedine Zidane devrait bel et bien être le nouveau sélectionneur de l’équipe de France pour succéder à Didier Deschamps.

C’est une information qui a été confirmée par AS : Zinedine Zidane prendra bien les rênes de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, succédant ainsi à Didier Deschamps. L’ancien maestro du Real Madrid, reconnu comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, avait pris le temps de choisir le moment idéal pour revenir sur un banc. Refusant toutes les offres précédentes, tant sportives qu’économiques, Zidane a attendu l’opportunité qui correspondait à son prestige et à ses ambitions.

Son parcours d’entraîneur reste limité sur le papier – Castilla et Real Madrid –, mais ses succès à Madrid, notamment trois Ligues des Champions consécutives, ont démontré qu’il savait mener des équipes au plus haut niveau. Cette expérience et son aura internationale font de lui le choix parfait pour succéder à Deschamps, dont la fin de mandat avait été annoncée depuis plusieurs mois.

Une nouvelle ère va s’ouvrir

Malgré les rumeurs sur un retour possible au Real Madrid ou des propositions venues d’Arabie Saoudite, Zidane a clairement fait savoir que son avenir était en Bleu. Son objectif est clair : emmener l’équipe de France vers de nouveaux sommets et perpétuer l’héritage d’un football français déjà champion du monde en 2018 et finaliste en 2022.

La Fédération française de football peut se réjouir : l’arrivée de Zidane est un véritable coup de projecteur pour les Bleus et promet d’insuffler un nouvel élan à l’équipe nationale. Les supporters français ont désormais de quoi rêver, un maestro légendaire étant sur le point de prendre les commandes.