Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !

Favori pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, Zinedine Zidane a une nouvelle fois clamé son envie de rejoindre les Bleus.

Sous contrat jusqu’à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps compte ses jours et ne sera bientôt plus le sélectionneur de l’équipe de France. Pour prendre sa succession, le grand favori se nomme évidemment Zinedine Zidane, qui se tient prêt à prendre le relais.

Icône du football français, respecté sur tous les terrains d’Europe, auréolé de trois Ligues des Champions glanées sur le banc du Real Madrid, « Zizou » coche toutes les cases pour devenir le prochain sélectionneur tricolore. Et ses dernières déclarations ne laissent que peu de place au doute.

« Un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France »

Présent ce dimanche au festival sportif de Trente, en Italie – un pays où il garde une immense popularité grâce à son passage à la Juventus Turin –, le Ballon d’Or 1998 a profité de sa tribune pour évoquer son avenir. Fidèle à son franc-parler, il n’a pas éludé la question :

« Je reviendrai certainement entraîner. Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu. Je l’ai toujours dans mon cœur, car il m’a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien. »

Une sortie claire, sans détour, qui confirme ce que tout le monde pressentait déjà : Zidane rêve des Bleus, et l’histoire semble prête à s’écrire.