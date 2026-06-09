Après la victoire rassurante des Bleus en amical contre l’Irlande du Nord (3-1), Didier Deschamps a fait savoir qu’on avait déjà son onze n tête avant le Mondial.

Les Bleus lanceront leur Coupe du Monde le 16 juin face au Sénégal, et visiblement, les grandes lignes sont déjà arrêtées dans l’esprit de Didier Deschamps. Présent en conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur de l’équipe de France a livré une réponse qui ne laisse guère de place au doute.

Deschamps a déjà son onze en tête

« Oui j’ai mon onze en tête, il y a un onze qui commencera mais on aura aussi besoin d’entrants performants. Il faut une équipe de départ mais on a plusieurs options », a-t-il affirmé devant les médias. Une déclaration qui confirme que les derniers matchs amicaux avaient avant tout pour objectif d’affiner certains choix plutôt que de rebattre totalement les cartes.

Parmi les grands gagnants de cette répétition générale figure évidemment Michael Olise. Auteur d’un triplé face à l’Irlande du Nord (3-1), l’ailier du Bayern Munich a marqué de précieux points dans la hiérarchie offensive. Son efficacité, sa qualité technique et son influence dans le jeu en font désormais un candidat très crédible à une place de titulaire. Autre joueur à avoir brillé : Désiré Doué. Le jeune talent français continue d’impressionner par sa maturité et sa capacité à faire des différences dans les moments importants. Ses dernières prestations renforcent considérablement ses chances d’apparaître dans le onze de départ lors du premier match du Mondial.

Doué a marqué des points

La concurrence reste toutefois intense dans tous les secteurs de jeu. Entre les cadres historiques et la nouvelle génération qui pousse très fort, Deschamps dispose de nombreuses solutions pour composer son équipe. Le sélectionneur l’a d’ailleurs rappelé : au-delà des titulaires, les remplaçants auront un rôle essentiel dans une compétition aussi exigeante. Avec l’enchaînement des rencontres et les différents scénarios possibles, la profondeur de banc pourrait devenir un facteur déterminant dans le parcours des Bleus.

Même si Didier Deschamps garde logiquement son onze secret, les performances récentes d’Olise et de Doué laissent penser que les deux hommes ont pris une longueur d’avance au meilleur moment. À quelques jours du choc contre le Sénégal, certains visages semblent déjà se rapprocher très sérieusement d’une place dans l’équipe qui débutera la Coupe du monde.