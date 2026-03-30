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FRANCE

FC Nantes : une bonne nouvelle mais un coup dur pour Tabibou

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 20:33
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Dehmaine Tabibou soigné par le staff des Bleuets.
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Le milieu offensif du FC Nantes Dehmaine Tabibou était titulaire ce soir avec les Bleuets contre l’Islande. Il a vécu un match très contrasté.

Le match de l’équipe de France Espoirs contre l’Islande n’est pas encore terminé. Mais celui de Dehmaine Tabibou, oui. Le milieu offensif du FC Nantes était titulaire ce soir. Il a délivré sa première passe décisive sous le maillot tricolore à la 10e minute. Trouvé sur le côté gauche, il a commencé par dribbler vers l’intérieur avant de se rabattre sur son côté droit et de centrer au point de pénalty pour Noé Lebreton. Une jolie passe décisive car réalisée avec son pied dit faible.

Il est sorti en grimaçant

Hélas, la soirée du Nantais a été gâchée par sa sortie prématurée à la 56e minute. Alors qu’il venait de tenter sa chance (du gauche), Tabibou est sorti en grimaçant. Sur la touche, le staff des Bleuets l’a soigné au niveau de la jambe droite. Il est bien sûr trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une gêne ou d’une blessure mais il y a de bonnes chances que Vahid Halilhodzic soit contraint de s’en passer dimanche pour le rendez-vous décisif à Metz. Ce serait un gros coup dur – un de plus cette saison – pour la Maison Jaune, surtout que Tabibou commençait à retrouver un niveau intéressant comme l’a prouvé son but contre Strasbourg.

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Le virus FIFA a tendance à frapper les grands de ce monde comme le FC Barcelone et le Real Madrid. Voilà qu’il s’en prend aux clubs en difficulté comme le FC Nantes

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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