Après Cardiff, le FC Nantes a, à son tour, communiqué après que le tribunal de commerce lui a donné raison dans l’affaire Sala.

Le FC Nantes a poussé un grand ouf de soulagement, ce lundi, en apprenant que le tribunal de commerce de la ville avait repoussé la demande de Cardiff d’indemnisation à hauteur de 122 M€ après le décès d’Emiliano Sala en janvier 2019. En cas de revers, l’avenir de la Maison Jaune aurait été sérieusement menacé. Finalement, ce sont les Blue Birds qui devront verser une somme conséquente (480.000€) aux Canaris en guise de dédommagements. Le FCN a mis du temps à réagir mais il vient de le faire et, sans surprise, il a mis un tacle à son adversaire tout en ayant une pensée fort méritée pour Emiliano Sala.

« Le FC Nantes n’est en rien responsable du drame intervenu »

« Derrière cette affaire, il y a un drame humain. Malheureusement, cela fait sept ans que Cardiff nous poursuit et réveille cette blessure. Nous sommes donc très heureux de la décision qui ne fait que confirmer ce que nous soutenons depuis des années. Le tribunal l’a dit haut et fort et a même condamné Cardiff à des dommages et intérêts assez exemplaires. Le FC Nantes n’est en rien responsable du drame intervenu. »

L’affaire semble clause dans l’esprit des Nantais mais il ne semble pas que ce soit le cas dans celui de Cardiff. La réaction du porte-parole du club gallois laisse à penser que les Blue Birds vont épuiser toutes les voies judiciaires pour parvenir à ses fins.

Affaire Sala : la réaction du FC Nantes https://t.co/tasqTjthCH — Foot Mercato (@footmercato) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2