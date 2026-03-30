Débouté de ses demandes par le tribunal de commerce de Nantes dans le décès d’Emiliano Sala, Cardiff City a réagi de façon amère, ce qui laisse à penser que le FC Nantes entendra à nouveau parler du club gallois.

Le verdict du tribunal de commerce de Nantes dans l’affaire Sala était attendu pour aujourd’hui et il n’a pas déçu ! Cardiff City a été débouté de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 122 M€ pour le préjudice subi après le décès de l’attaquant argentin le 21 janvier 2019. Les Blue Birds ont depuis été relégués, perdant énormément d’argent, plus de 100 M€ selon des experts. Si le FC Nantes avait dû payer une telle somme, ç’en aurait été certainement fini de lui. Mais le tribunal de commerce a estimé que la plainte de Cardiff n’était pas fondée et a même condamné le club gallois à payer 480.000€ aux Canaris.

Néanmoins, la réaction désabusée de la porte-parole de Cardiff, Cécile Jones, laisse à penser que les Gallois pourraient ne pas en rester là : « La justice a rendu sa décision dans l’affaire du transfert tragique d’Emiliano Sala. Nous regrettons profondément que le tribunal n’ait pas reconnu la responsabilité du FC Nantes dans ce drame. Nous avons engagé cette démarche afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire et dans le respect de la mémoire d’Emiliano Sala. Aujourd’hui, nous constatons avec amertume que les principes de transparence, d’intégrité et de sécurité dans le foot pro n’ont pas trouvé à s’imposer dans cette décision. En témoigne l’impunité dont bénéficie Willy Mackay, un agent controversé, dépourvu de licence – situation qui n’a pas suscité la préoccupation du FC Nantes- et dont les agissements ont contribué à la mort de deux hommes. Comment est-il possible que Willy Mackay puisse encore exercer après un tel drame ? Comment est-il possible qu’en définitive que le FC Nantes, qui n’a jamais contribué au fonds de soutien que nous avons lancé en mémoire d’Emiliano, ait versé davantage d’argent à Willy Mackay et sa famille qu’à la famille d’Emiliano ? ».

Il ne reste plus beaucoup de recours à Cardiff City pour espérer récupérer de l’argent dans cette triste histoire. Mais le plus important serait qu’Emiliano Sala puisse enfin reposer en paix, lui dont la mère avait fait le voyage en France aujourd’hui pour écouter le verdict. Dans cette affaire, elle avait pris position en faveur de Cardiff…

🔴VIDEO. Mort d’Emiliano Sala : « Nous regrettons que le tribunal n’ait pas reconnu la responsabilité du FC Nantes », a réagi Cécile Jones, porte-parole du club de Cardiff.



Le Cardiff City a été débouté de ses demandes. Plus d'infos ici➡️ https://t.co/gDibyvnSFi pic.twitter.com/fA8e4JIwFr — Presse Océan (@presseocean) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2