À LA UNE DU 30 MAR 2026
[19:01]OL Mercato : 6 M€ dans les caisses, le RC Lens s’étrangle !
[18:39]OM : le président idéal ? Il est pro-PSG et ne réussit pas du tout aux Phocéens !
[18:13]RC Lens Mercato : Risser prend une décision radicale, départ en vue ?
[17:52]FC Nantes Mercato : surprise confirmée pour Tati !
[17:33]ASSE : un chat noir et le RC Lens planeront sur les Verts à Nancy
[17:10]FC Barcelone : Laporta part de nouveau au clash avec les Messi !
[16:46]OL : nouveau coup dur pour Malick Fofana !
[16:35]FC Nantes : la réaction de Cardiff dans l’affaire Sala qui laisse à penser que ce n’est pas fini
[16:19]OM : nouvelle grosse secousse en interne avec un départ imprévu !
[16:02]PSG : Ménès fixe un prix pour le Parc et met en garde le Qatar contre une arnaque
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : surprise confirmée pour Tati !

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 17:52
💬 Commenter
Tylel Tati dégageant le ballon lors du match entre le FC Nantes et le RC Strasbourg.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Annoncé partant cet hiver et à l’intersaison, le défenseur du FC Nantes Tylel Tati (18 ans) s’apprêterait pourtant à prolonger.

Ce lundi, L’Equipe a lâché une petite bombe concernant l’avenir de Tylel Tati : une prolongation au FC Nantes est dans les tuyaux. Ouest-France vient de confirmer l’information, apportant des précisions. Déjà, « le dossier n’est pas totalement conclu, mais il est très bien engagé ». Ensuite, le défenseur central de 18 ans s’apprêterait à s’engager jusqu’en 2030 avec son club formateur. Soit deux saisons supplémentaires que son actuel contrat, qui comportait une clause pour justement prolonger de cette durée.

Un avenir qui se situe quand même loin de Nantes ?

Mais cette prolongation ne devrait pas signifier pour autant que Tylel Tati sera encore nantais la saison prochaine. Il s’agit juste pour le joueur d’assurer une belle rentrée d’argent à son club formateur. Une forme de reconnaissance pour ses années au centre et pour lui avoir fait confiance en le faisant devenir professionnel. Tati est actuellement l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. En France, le PSG et l’OM ont coché son nom sur leurs tablettes. A l’étranger, de grandes écuries ont également repéré son potentiel.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Même si le FC Nantes parvient à se maintenir en fin de saison, il y a donc fort à parier que Tati s’envole sous d’autres cieux. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Castro, il a été sorti du onze par Ahmed Kantari, qui lui reprochait des erreurs à des moments clefs. Vahid Halilhodzic semble lui faire confiance puisqu’il l’a titulariser contre Strasbourg (2-3). Mais cela reste à confirmer. La saison du jeune défenseur aura été en forme de montagnes russes. Tout comme les spéculations concernant son avenir.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot