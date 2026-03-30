Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Annoncé partant cet hiver et à l’intersaison, le défenseur du FC Nantes Tylel Tati (18 ans) s’apprêterait pourtant à prolonger.

Ce lundi, L’Equipe a lâché une petite bombe concernant l’avenir de Tylel Tati : une prolongation au FC Nantes est dans les tuyaux. Ouest-France vient de confirmer l’information, apportant des précisions. Déjà, « le dossier n’est pas totalement conclu, mais il est très bien engagé ». Ensuite, le défenseur central de 18 ans s’apprêterait à s’engager jusqu’en 2030 avec son club formateur. Soit deux saisons supplémentaires que son actuel contrat, qui comportait une clause pour justement prolonger de cette durée.

Un avenir qui se situe quand même loin de Nantes ?

Mais cette prolongation ne devrait pas signifier pour autant que Tylel Tati sera encore nantais la saison prochaine. Il s’agit juste pour le joueur d’assurer une belle rentrée d’argent à son club formateur. Une forme de reconnaissance pour ses années au centre et pour lui avoir fait confiance en le faisant devenir professionnel. Tati est actuellement l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. En France, le PSG et l’OM ont coché son nom sur leurs tablettes. A l’étranger, de grandes écuries ont également repéré son potentiel.

Même si le FC Nantes parvient à se maintenir en fin de saison, il y a donc fort à parier que Tati s’envole sous d’autres cieux. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Castro, il a été sorti du onze par Ahmed Kantari, qui lui reprochait des erreurs à des moments clefs. Vahid Halilhodzic semble lui faire confiance puisqu’il l’a titulariser contre Strasbourg (2-3). Mais cela reste à confirmer. La saison du jeune défenseur aura été en forme de montagnes russes. Tout comme les spéculations concernant son avenir.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2