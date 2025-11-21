Équipe de France : Zidane viré avant même d’être nommé ? La FFF lâche une bombe

Alors que la fin de l’ère Didier Deschamps approche en équipe de France, les spéculations sur la nomination de son successeur s’intensifient. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, a tenu à répondre aux rumeurs persistantes autour de Zinedine Zidane, dans un entretien pour L’Équipe. Son intervention, ferme et mesurée, éclaire le calendrier d’une transition capitale pour les Bleus.

« Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent »

Face à l’intérêt grandissant autour de l’après-Deschamps, Philippe Diallo s’est montré catégorique : “Zidane ? Ce n’est pas du tout un faux suspense. C’est simplement un respect par rapport à l’équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d’éléments qui pourraient perturber la préparation de l’équipe de France.” Pour le dirigeant français, la question du successeur n’est en rien jouée d’avance. Il insiste sur l’importance de préserver la sérénité du groupe tricolore, piloté par Didier Deschamps et ses hommes depuis quatorze ans. En pleine année charnière, l’heure n’est pas aux annonces hâtives ni à l’alimentation de débats inutiles autour de la légende Zidane.

La posture de Diallo traduit une volonté d’éviter tout élément de distraction pour l’actuel sélectionneur, dont la fin de cycle est annoncée mais qui prépare avec rigueur le Mondial 2026. Au sujet de Zidane, le président de la 3F a semé le doute : « On verra bien en juillet. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l’ai dit, j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour Zinedine Zidane, à la fois pour ce qu’il a apporté au football français, ce qu’il a aussi démontré en tant qu’entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l’instant, on va préparer la Coupe du monde ».

Quand sera nommé le prochain sélectionneur des Bleus ?

En attendant, le calendrier de la succession s’affine. Diallo a révélé envisager uniquement deux scénarios pour officialiser le nom du nouveau sélectionneur : « Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du Comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n’y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c’est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu’il y ait une perturbation quelconque ».

Cette réflexion, menée au sommet de la FFF, vise à garantir une transition sans heurt. Diallo ne cache pas sa volonté d’écarter tout facteur de perturbation, dans l’optique de préparer l’équipe de France au mieux pour l’échéance mondiale.

Zidane, grand favori… mais rien n’est acté

Zinedine Zidane incarne naturellement l’hypothèse la plus commentée pour succéder à Deschamps. Régulièrement pressenti, l’ancien meneur des Bleus n’a pourtant reçu aucune officialisation de la fédération. Son nom continue de circuler, mêlé à d’autres grandes écuries européennes telles que la Juventus, Manchester United, le PSG ou le Bayern. Pourtant, Diallo maintient l’incertitude et refuse de valider ce scénario, laissant planer le doute sur le choix final.

Dans ce contexte, l’histoire récente de l’équipe de France prouve que le football réserve souvent des surprises, bien au-delà des rumeurs. Même les départs les plus commentés, à l’image des explications de Didier Deschamps sur le départ de Karim Benzema, démontrent la complexité de la gestion interne des Bleus.

À ce jour, une seule certitude : la succession de Didier Deschamps sera tranchée dans le respect des hommes et de l’histoire du football français. Si tous les regards semblent converger vers Zidane, la décision finale s’écrira dans les prochaines semaines. Les supporters, eux, n’ont plus qu’à patienter : l’avenir du banc tricolore reste ouvert, avec l’assurance d’une prise de décision mûrement réfléchie.