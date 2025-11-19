Équipe de France : Zidane déjà à l’origine d’un gros coup avant même son arrivée ?

Candidat à la succession de Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane pourrait être à l’origine d’un très gros coup s’il reprend le flambeau chez les Bleus.

Et si l’ombre de Zinedine Zidane planait déjà sur l’équipe de France ? Alors que la succession de Didier Deschamps ne devrait officiellement s’ouvrir qu’après la Coupe du monde 2026, un premier mouvement d’ampleur pourrait paradoxalement venir d’un joueur… qui n’est plus international depuis plus de trois ans : Karim Benzema.

« Zizou est le numéro un »

Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, publié ce lundi 17 novembre, l’attaquant d’Al-Ittihad a relancé, bien malgré lui, un feuilleton que l’on croyait définitivement clos. Interrogé sur Zidane, son ancien entraîneur au Real Madrid, l’ex-Ballon d’or n’a pas tari d’éloges : « Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a pour l’instant un autre entraîneur, mais je pense que Zizou est le numéro un. »

Des propos qui, en plein débat sur la future direction des Bleus, résonnent comme un signe fort. Car Benzema ne se contente pas d’adouber Zidane : il laisse aussi entrouverte la porte à un improbable retour en sélection. « La sélection est un peu loin, mais… on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j’ai maintenant », confie-t-il.

Des retrouvailles utopiques ?

Difficile de ne pas imaginer le lien entre les deux déclarations. Le « Zizou effect » serait-il déjà à l’œuvre ? Le nom du champion du Monde 1998 agit en tout cas comme un déclencheur chez celui qu’il avait relancé au Real Madrid, jusqu’à le conduire au Ballon d’Or.

Le scénario demeure hautement spéculatif : Benzema n’a plus porté le maillot bleu depuis le 13 juin 2022, lors d’un match de Ligue des nations perdu face à la Croatie (0-1) au Stade de France. À 37 ans et installé en Arabie saoudite, le voir réintégrer le groupe paraît, sportivement comme institutionnellement, très improbable.

Mais les mots prononcés dans AS suffisent à relancer un débat que l’on croyait éteint. Et une idée s’installe : Zidane n’est peut-être pas encore sélectionneur… mais son influence pourrait déjà commencer à peser. L’hypothèse d’un « coup » avant même son arrivée reste évidemment fragile, presque romanesque. Mais avec Zidane et Benzema, l’histoire a souvent montré qu’il ne fallait jamais dire jamais.