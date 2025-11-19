Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Équipe de France : Zidane déjà à l’origine d’un gros coup avant même son arrivée ?

Zinédine Zidane, actuellement sans club.
William Tertrin
19 novembre 2025

Candidat à la succession de Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane pourrait être à l’origine d’un très gros coup s’il reprend le flambeau chez les Bleus.

Et si l’ombre de Zinedine Zidane planait déjà sur l’équipe de France ? Alors que la succession de Didier Deschamps ne devrait officiellement s’ouvrir qu’après la Coupe du monde 2026, un premier mouvement d’ampleur pourrait paradoxalement venir d’un joueur… qui n’est plus international depuis plus de trois ans : Karim Benzema.

« Zizou est le numéro un »

Dans un entretien accordé au journal espagnol AS, publié ce lundi 17 novembre, l’attaquant d’Al-Ittihad a relancé, bien malgré lui, un feuilleton que l’on croyait définitivement clos. Interrogé sur Zidane, son ancien entraîneur au Real Madrid, l’ex-Ballon d’or n’a pas tari d’éloges : « Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a pour l’instant un autre entraîneur, mais je pense que Zizou est le numéro un. »

Des propos qui, en plein débat sur la future direction des Bleus, résonnent comme un signe fort. Car Benzema ne se contente pas d’adouber Zidane : il laisse aussi entrouverte la porte à un improbable retour en sélection. « La sélection est un peu loin, mais… on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j’ai maintenant », confie-t-il.

Des retrouvailles utopiques ?

Difficile de ne pas imaginer le lien entre les deux déclarations. Le « Zizou effect » serait-il déjà à l’œuvre ? Le nom du champion du Monde 1998 agit en tout cas comme un déclencheur chez celui qu’il avait relancé au Real Madrid, jusqu’à le conduire au Ballon d’Or.

Le scénario demeure hautement spéculatif : Benzema n’a plus porté le maillot bleu depuis le 13 juin 2022, lors d’un match de Ligue des nations perdu face à la Croatie (0-1) au Stade de France. À 37 ans et installé en Arabie saoudite, le voir réintégrer le groupe paraît, sportivement comme institutionnellement, très improbable.

Mais les mots prononcés dans AS suffisent à relancer un débat que l’on croyait éteint. Et une idée s’installe : Zidane n’est peut-être pas encore sélectionneur… mais son influence pourrait déjà commencer à peser. L’hypothèse d’un « coup » avant même son arrivée reste évidemment fragile, presque romanesque. Mais avec Zidane et Benzema, l’histoire a souvent montré qu’il ne fallait jamais dire jamais.

Equipe de France
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Florian Thauvin en Bleu
Ligue 1...

Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé en Bleu
PSG...

Comment Mbappé a déterré la hache de guerre entre le PSG et le Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Nicolas Cozza (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le plus gros flop des Canaris prêt à plier bagage en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : très bonne nouvelle, la saison est enfin lancée en Ligue des Champions !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Endrick à Lyon ce mercredi, une signature imminente !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un sniper qui terrifie la Ligue 1 déclare sa flamme aux Verts ! 

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

OM Mercato : Griezmann à Marseille cet hiver, il dit oui ! 

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : hécatombe au Real Madrid, l’avenir de Rashford menacé au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Andy Diouf (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : le Racing va toucher le jackpot en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Abdoulaye Touré (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : après Aristouy, un ex du club et figure de Ligue 1 met les Kita plus bas que terre !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un énorme chassé croisé entre Stassin et Lepaul en janvier ? 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland
Mercato...

PSG Mercato : 200 M€ et deux stars sacrifiées, Paris tient Haaland !

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE en fusion
ASSE...

ASSE : double coup dur en Coupe de France, les supporters vont trinquer ! 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : gros coup dur pour Aguerd, l’hécatombe continue avant Nice !

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

Mercato : ASSE ou FC Nantes, quelle serait la meilleure destination pour Bardeli ?

Par Bastien Aubert
Zinédine Zidane, actuellement sans club.
Equipe de France...

Équipe de France : Zidane déjà à l’origine d’un gros coup avant même son arrivée ?

Par William Tertrin
RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
Ligue 1...

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : en mode love, Nicki Nicole nargue encore Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !

Par Laurent Hess
OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?
OM...

OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !
Ligue 1...

Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !

Par Laurent Hess
OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?
OM...

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

Par Laurent Hess
ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !
ASSE...

ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !

Par Laurent Hess
PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !
International...

PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet