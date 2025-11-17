Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, il impose une seule condition !

Après son départ du Real Madrid à l’été 2023, Karim Benzema pourrait-il renouer son aventure avec le club espagnol ? Oui, mais à une seule condition !

Coup de tonnerre du côté de Madrid : Karim Benzema, icône de la Casa Blanca, n’a pas fermé la porte à un improbable come-back sous les couleurs madrilènes. Dans un moment où son avenir reste incertain (il est en fin de contrat à Al-Ittihad), l’attaquant affiche un attachement viscéral à son ancien club – et il le fait savoir, à condition que Florentino Pérez soit toujours aux manettes. Une déclaration qui ravive l’espoir parmi les supporters, et qui agite déjà la planète football.

Benzema, légende du Real de 2009 à 2023

Arrivé en 2009, Benzema a bâti au Real Madrid un palmarès XXL. En quatorze saisons, il s’est imposé comme l’un des plus grands de l’histoire du club, affichant des chiffres qui forcent le respect :

648 matchs joués

354 buts marqués

155 passes décisives

Véritable symbole, l’attaquant français aura marqué l’empreinte d’une génération.

Une déclaration forte sur son avenir

Interrogé sur l’hypothèse d’un retour chez les Merengues, KB9 n’a pas éludé le sujet. Son discours, sans détour, crée l’événement : il n’exclut rien quant à la suite de sa carrière, tout en confessant son profond attachement à Madrid : « Si Florentino (Pérez) est toujours là, c’est possible, c’est possible. Je lui en parle et c’est possible. Je suis madridista. Je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera. S’il est là… », a-t-il déclaré pour AS.

Florentino Pérez, la condition clé pour un come-back

L’espoir des supporters du Real passe par un homme : Florentino Pérez. Benzema l’a martelé, son éventuel retour dépend de la présence du président emblématique. C’est à lui, et à lui seul, qu’il donnerait sa confiance pour renouer avec la Maison Blanche. Une fidélité affichée, pleine d’émotion et de respect.

Madrid, plus qu’un club pour Benzema

Ce lien entre Benzema et la capitale espagnole va au-delà des terrains de football. Au-delà des défis sportifs, c’est l’attachement à une ville et à une institution qui pourrait guider ses prochains choix. Un sentiment partagé par une partie des supporters qui scrute chaque indice sur son futur.

Quelle suite pour KB9 ?

L’avenir de Benzema, entre rumeurs de retour en Europe et incertitude, reste l’un des grands feuilletons du moment. On peut même imaginer, pourquoi pas, un grand retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais… mais le cœur de l’attaquant, lui, semble également battre fort pour le maillot blanc.

Quoi qu’il arrive, la suite de la carrière de KB9 sera suivie de près, entre nostalgie et attente d’un ultime rebondissement.